NAS REDES

Ivete Sangalo falou sobre importância da intimidade dois meses antes do fim com Daniel Cady

Antes do anúncio do fim do casamento, a cantora comentou sobre a importância do beijo e da intimidade para manter a relação viva

Heider Sacramento

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 08:11

Comentário de Ivete sobre vida íntima voltou a repercutir após anúncio do término Crédito: Reprodução

Seguidores resgataram um comentário feito por Ivete Sangalo, 53, em setembro, após a confirmação do fim de seu casamento com Daniel Cady, 40. A artista havia concordado publicamente com um vídeo que destacava a importância do beijo e da vida íntima para manter a “chama acesa” em um relacionamento.

No vídeo, publicado pelo influenciador Lipe, que soma mais de 1,3 milhão de seguidores, ele defende que o beijo de língua é essencial para preservar a conexão entre casais. O criador de conteúdo afirma que pequenas demonstrações de afeto ajudam a manter o vínculo forte ao longo dos anos.

“Tem que ter beijo de língua, independentemente de você ir fazer o ato ou não. Lei do uso e desuso: quanto mais você usa, mais você vai continuar usando”, diz Lipe no trecho recuperado pelos fãs.

O influenciador segue aconselhando casais a demonstrarem afeto com frequência.“A mulher gosta de receber um beijo de língua aleatório, do nada. Você já experimentou?”

Filhos de Ivete Sangalo e Daniel Cady 1 de 15

Ele também destaca a importância do “eu te amo” no dia a dia e reforça que manter a rotina íntima ativa é fundamental. “No começo você vai ver que vai fluir; depois é botadinha sincera, com força. Vai construindo, porque o amor é diferente da paixão.”

Ivete, que raramente comenta assuntos ligados à vida pessoal, respondeu à publicação com um simples “Isso!!!”, acompanhado de emojis de palmas. O influenciador reagiu: “Sabe muito.”

O comentário voltou a circular após o anúncio do término, feito pelo ex-casal nesta quinta-feira (27), e gerou debate nas redes sociais, com fãs relembrando a concordância da cantora com o conteúdo.

Entre as reações, seguidores comentaram: “Zerou o jogo” e “Veveta dando o ponto!”.