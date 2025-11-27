Acesse sua conta
Escandurras puxa trio do Reduto na Caminhada do Samba em Salvador

Cantor leva o projeto Sambadurras para o trio do Reduto do Samba e promete transformar o Campo Grande em uma grande festa

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 10:20

Escandurras comanda o Reduto na Caminhada do Samba
Escandurras comanda o Reduto na Caminhada do Samba Crédito: Divulgação

Filipe Escandurras será a atração do trio do tradicional Reduto do Samba na Caminhada do Samba, que acontece neste domingo (30), no circuito Campo Grande. A partir das 14h, o cantor leva o projeto Sambadurras para a avenida e promete transformar o percurso em uma grande festa.

“É uma alegria imensa fazer parte desse movimento tão importante para a nossa Bahia. Levar o nosso samba às ruas, junto de tanta gente que ama essa cultura, é sempre especial”, disse Escandurras.

O artista também vai comandar o trio do Reduto do Samba na sexta-feira de Carnaval, reforçando sua presença na folia e sua relação com o samba de roda e a musicalidade baiana.

A Caminhada do Samba é organizada pela União das Entidades de Samba da Bahia (Unesamba) e reúne blocos tradicionais no circuito Osmar, seguindo do Campo Grande até a Praça Castro Alves.

