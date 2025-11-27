Acesse sua conta
Antes do divórcio, Mara Maravilha e Gabriel Torres adotaram um filho; veja fotos de Miguel Benjamim

Separação veio à tona, mas ex-casal já havia aumentado a família ao adotar o pequeno Miguel, hoje com seis anos

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 09:34

Filho adotivo de Mara e Gabriel, roubou a cena em registros da família antes do divórcio
Crédito: Reprodução

A notícia do fim do casamento de Mara Maravilha e Gabriel Torres movimentou as redes após ser divulgada por Fábia Oliveira, do Metrópoles. Pessoas próximas confirmaram que o divórcio é real, e a apresentadora Sonia Abrão comentou o assunto no A Tarde É Sua, dizendo que o rompimento surpreendeu até quem convivia com os dois. “É triste, mas acontece. Nem todo relacionamento dura para sempre”, afirmou.

Miguel Benjamim, filho adotivo de Mara Maravilha e Gabriel

Miguel Benjamim, filho adotivo de Mara Maravilha e Gabriel, encantou fãs antes da separação do ex-casal. por Reprodução/instagram
Miguel Benjamim, filho adotivo de Mara Maravilha e Gabriel, encantou fãs antes da separação do ex-casal. por Reprodução/instagram

Apesar da separação, Mara e Gabriel viveram momentos marcantes durante os anos em que estiveram juntos, entre eles, a chegada de Miguel Benjamim. A adoção do menino, ainda bebê na época, foi um marco na vida da artista e do ex-marido, que sempre demonstraram orgulho da família formada.

Com o tempo, eles passaram a dividir com o público registros do garoto, que rapidamente conquistou os seguidores pela simpatia. Fotos em viagens, comemorações e momentos simples do dia a dia mostravam o carinho e a parceria entre os três. “Ele é uma doçura, parece até que puxou os dois”, elogiou uma fã em um dos posts.

Mara Maravilha Miguel Benjamim

