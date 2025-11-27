NOVELA DAS 9

Resumo de Três Graças: Joélly passa mal em ônibus e é levada ao hospital por Gilmar nesta quinta (27 de novembro)

Joélly passa mal no ônibus e é levada às pressas ao hospital, enquanto Arminda cria nova mentira para confundir Gerluce

Heider Sacramento

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 06:30

Joélly desmaia no ônibus e é socorrida às pressas por Gilmar Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo desta quinta-feira (27) de Três Graças movimenta a trama com mais um episódio de tensão envolvendo Joélly. A jovem decide procurar Gerluce no trabalho, mas o reencontro acaba interrompido por uma sequência inesperada.

Durante o trajeto no ônibus dirigido por Gilmar, Joélly começa a passar mal. Preocupado, o motorista interrompe o percurso e leva a jovem imediatamente para o hospital, dando início a uma nova leva de especulações sobre o estado dela. A situação promete afetar diretamente os rumos de Gerluce, que ainda tenta entender o que realmente está acontecendo.

Três Graças: núcleo jovem e adjacências 1 de 6

Ao mesmo tempo, Arminda segue manipulando todos à sua volta. Para afastar suspeitas e manter o controle da narrativa, ela inventa para Gerluce que Claudia não aparecerá mais no trabalho porque decidiu visitar a família em Minas Gerais. A desculpa, porém, levanta dúvidas e adiciona mais uma camada de mistério sobre seus planos.