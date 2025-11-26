Hoje (26 de novembro) marca um dia de virada para 4 signos, e os resultados aparecem de verdade

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 11:00
A energia do dia nesta quarta-feira, 26 de novembro, favorece resultados concretos, reconhecimento e caminhos que finalmente começam a se abrir. É um momento de retorno do que foi construído com paciência, esforço e constância. Alguns signos, em especial, sentem prosperar o que antes parecia distante, como se o que estava travado começasse a fluir naturalmente. Veja a previsão do site "Your Tango".
Touro
Hoje você descobre, de forma quase mágica, que não precisa carregar tudo sozinho. Conexões, parcerias e até pessoas que você nem imaginava se tornam parte fundamental do seu avanço. A vida te devolve o que você cultivou durante o ano: confiança, respeito, trocas justas e alianças sólidas. A ideia de trabalhar junto com alguém fica ainda mais atraente e pode render algo concreto e duradouro. O que você atrai hoje tem a ver com maturidade, força interna e abertura para compartilhar poder.
O que você atrai hoje: oportunidades por meio de aliados poderosos.
Características do signo de Touro
Libra
A constância que você manteve durante o ano começa a mostrar resultados reais, especialmente no financeiro. Você trabalhou duro, cortou excessos, organizou rotina, manteve disciplina quando ninguém estava vendo. É exatamente isso que rende frutos agora. Hoje, sua postura prática chama atenção. Você transmite credibilidade, segurança e foco, e isso faz portas se abrirem. O respeito que você recebe não é gratuito: ele vem da sua dedicação silenciosa.
O que você atrai hoje: reconhecimento por esforço contínuo e ganhos que refletem sua disciplina.
Características do signo de Libra
Aquário
Hoje você colhe o resultado do caráter que construiu ao longo de desafios intensos. Sua força interna, resiliência e autenticidade se destacam, e pessoas importantes começam a enxergar valor no que você faz e no como você faz. Você já passou por momentos de incerteza e preocupação, mas não cedeu. Isso faz com que o dia traga oportunidades que combinam diretamente com o seu mérito. Você está sendo levado a um novo patamar justamente porque agiu com responsabilidade, mesmo quando era difícil.
O que você atrai hoje: respeito, novas possibilidades e resultados que dependiam da sua consistência.
Características do signo de Aquário
Capricórnio
Sua palavra hoje tem peso e abre portas. Mesmo sendo mais reservado, você conquista pessoas através da forma clara, sensata e responsável com que se comunica. Quando alguém confia em você, naturalmente apoia seus projetos, e isso impulsiona resultados que, até então, pareciam lentos demais. Sua habilidade de unir análise, intuição e senso prático cria avanços importantes no trabalho e nas metas pessoais. O dia favorece reconhecimento e recompensas merecidas.
O que você atrai hoje: apoio estratégico, visibilidade e conquistas que vêm pela confiança que você inspira.
Características do signo de Capricórnio