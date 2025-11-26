Acesse sua conta
Touro, Libra, Sagitário e Capricórnio recebem bênçãos importantes do universo hoje (26 de novembro)

O dia traz leveza, clareza e recompensas que tocam o coração

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 05:00

Presente do universo para os signos
Presente do universo para os signos Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje traz um sopro de alívio e confirmação. Para quatro signos, o universo oferece apoio, clareza e pequenas grandes recompensas que sinalizam que algo está se alinhando de forma muito positiva. É como se a vida dissesse: "continue, você está no caminho certo". Seja através de uma notícia, um gesto, uma oportunidade ou até de uma sensação de paz inesperada, as bênçãos chegam exatamente quando mais fazem diferença. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro

Hoje chega uma notícia, um gesto ou um sinal que devolve a você uma sensação profunda de segurança. Algo que estava pendente encontra um rumo mais leve, e a paz que você sente é seu maior presente do dia. Você percebe que sua paciência e constância têm valor e muito. O universo mostra que você está sendo guiado com cuidado e que seguir acreditando em si mesmo continua sendo a decisão certa. A bênção do dia é a tranquilidade: aquela certeza silenciosa de que o futuro está se organizando a seu favor.

Dica cósmica: Agradeça o que chega, mesmo que pareça simples. É maior do que você imagina.

10 livros para quem é do signo de Touro

Corte de Espinhos e Rosas – Sarah J. Maas: Sensual, vívida e imersiva - Touro ama mundos ricos. por Divulgação
Sete Maridos de Evelyn Hugo – Taylor Jenkins Reid: Drama elegante, glamouroso, cheio de camadas - a estética de Touro. por Divulgação
A Vida Invisível de Addie LaRue – V.E. Schwab: Poético, melancólico, belo - o mood perfeito. por Divulgação
Grande Sertão: Veredas – Guimarães Rosa: Um mergulho sensorial em linguagem e paisagem. por Divulgação
A Garota no Trem – Paula Hawkins: Mistério lento e atmosférico - Touro gosta de desenvolver aos poucos. por Divulgação
A Biblioteca da Meia-Noite – Matt Haig: Reflexivo e confortável - Touro ama mensagens de vida. por Divulgação
O Ano em que Disse Sim – Shonda Rhimes: Touro gosta de transformações práticas e reais. por Divulgação
Amor & Gelato – Jenna Evans Welch: Doce, romântico e sensorial - tudo que o signo aprecia. por Divulgação
A Troca – Beth O’Leary: Confortável, lento na medida certa e cheio de afeto. por Divulgação
Torto Arado – Itamar Vieira Junior: Denso, belo e profundamente humano. por Divulgação
1 de 10
Corte de Espinhos e Rosas – Sarah J. Maas: Sensual, vívida e imersiva - Touro ama mundos ricos. por Divulgação

Libra

Hoje traz uma onda de harmonia que se estende para seus relacionamentos, seus sentimentos e até suas decisões recentes. Algo que você desejava começa a tomar forma, quase como uma confirmação carinhosa do universo. Você percebe que agir com delicadeza, justiça e abertura de coração cria caminhos muito mais fáceis do que a ansiedade faria acreditar. Sua energia inspira, atrai e suaviza. A bênção do dia é a certeza de que você está exatamente onde deveria estar - e que o melhor está vindo.

Dica cósmica: Continue sendo leve. É isso que abre suas portas.

10 livros para quem é do signo de Libra

Memórias Póstumas de Brás Cubas – Machado de Assis: Elegante, irônico e crítico - combina com o olhar refinado de Libra. por Divulgação
Powerless – Lauren Roberts: Romantasia com estética forte e tensão romântica - Libra adora. por Divulgação
Casada Até Quarta – Catherine Bybee: Romance leve e agradável - Libra gosta de conforto emocional. por Divulgação
A Noiva Fantasma – Yangsze Choo: Misterioso, belo, cultural - tudo que Libra aprecia. por Divulgação
O Jardim Secreto – Frances Hodgson Burnett: Estético, delicado, transformador - Libra se encanta. por Divulgação
Um Lugar Bem Longe Daqui – Delia Owens: Natureza, poesia e emoção equilibrada - perfeito para o signo. por Divulgação
O Amor da Minha Vida – Rosie Walsh: Drama + mistério + romance - Libra ama dualidades. por Divulgação
A Vida Mentirosa dos Adultos – Elena Ferrante: Camadas sociais e emocionais - Libra gosta de histórias humanas. por Divulgação
Malibu Renasce – Taylor Jenkins Reid: Drama glamouroso e visual - a estética libriana vibra. por Divulgação
O Ano do Pensamento Mágico – Joan Didion: Profundo e delicado ao mesmo tempo - o equilíbrio que Libra preza. por Divulgação
1 de 10
Memórias Póstumas de Brás Cubas – Machado de Assis: Elegante, irônico e crítico - combina com o olhar refinado de Libra. por Divulgação

Sagitário

Hoje você se sente visto, valorizado e impulsionado para algo novo. A vida parece sorrir para você, e você retribui com a mesma alegria. A energia do dia renova seu entusiasmo, sua fé e seu senso de aventura. Uma oportunidade pode surgir de forma inesperada, especialmente em temas ligados ao coração, às relações ou às suas próximas decisões pessoais. A bênção do dia é o incentivo a dizer “sim” para a vida - sem medo, sem freios, sem dúvidas desnecessárias.

Dica cósmica: Abrace o que chega. A sorte gosta de movimento.

10 livros para quem é do signo de Sagitário

Verity – Colleen Hoover: Romance + suspense + impacto - prende o sagitariano inquieto. por Divulgação
O Príncipe Cruel – Holly Black: Mundo expansivo + intrigas - Sagitário ama aventuras inteligentes. por Divulgação
A Estrada da Noite – Joe Hill: Assustador e caótico - combina com o espírito aventureiro. por Divulgação
Macunaíma – Mário de Andrade: Viagem, mito, exagero - a alma sagitariana. por Divulgação
Comer, Rezar, Amar – Elizabeth Gilbert: Viagem + autodescoberta - Sagitário total. por Divulgação
As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa – C. S. Lewis: Exploração, fantasia, descobertas - match perfeito. por Divulgação
As Aventuras de Huckleberry Finn – Mark Twain: Estrada, humor e liberdade - o espírito inquieto do signo. por Divulgação
As Viagens de Gulliver – Jonathan Swift: Sátira + exploração + crítica - a cara do signo. por Divulgação
Anna e o Beijo Francês – Stephanie Perkins: Viagem + romance leve + descoberta pessoal - vibra com a energia livre e curiosa de Sagitário. por Divulgação
Os Pilares da Terra – Ken Follett: Histórico épico - Sagitário adora narrativas amplas. por Divulgação
1 de 10
Verity – Colleen Hoover: Romance + suspense + impacto - prende o sagitariano inquieto. por Divulgação

Capricórnio

Depois de semanas exigentes, hoje chega o que você mais precisava: alívio. Um sinal, uma resposta ou uma compreensão cria espaço para respirar. Você percebe que nem tudo precisa ser conquistado no esforço máximo e isso muda tudo. A energia do dia traz clareza sobre o que realmente vale seu empenho e o que pode ser conduzido com mais suavidade. A bênção do dia é o entendimento de que sucesso não precisa ser sinônimo de exaustão. Soltar um pouco abre caminhos que antes pareciam travados.

Dica cósmica: Permita-se descansar. A vida anda melhor quando você não se pressiona tanto.

10 livros para quem é do signo de Capricórnio

O Cortiço – Aluísio Azevedo: Estrutura rigorosa, crítica social e olhar técnico - a mente capricorniana vibra. por Divulgação
A serpente e as asas feitas de noite – Carissa Broadbent: Disciplina, treinamento e ascensão gradual - Capricórnio vibra com jornadas de mérito. por Divulgação
O Estrangeiro – Albert Camus: Seco, filosófico e existencial - combina com o minimalismo emocional do signo. por Divulgação
O Poder do Hábito – Charles Duhigg: Capricórnio adora método, rotina e autogestão. por Divulgação
As Coisas que Perdemos no Fogo – Mariana Enriquez: Drama realista, denso e maduro - entrega profundidade emocional com os pés no chão, perfeito para Capricórnio. por Divulgação
Educated: a Menina da Montanha - Tara Westover: História de disciplina, esforço e superação - exatamente o arquétipo do signo. por Divulgação
Jane Eyre – Charlotte Brontë: Coragem, resiliência e moral - o signo respeita integridade e caráter. por Divulgação
O Conto da Ilha Desconhecida – José Saramago: Persistência, propósito e metáfora - conversa com a alma obstinada. por Divulgação
O Andar do Bêbado – Leonard Mlodinow: Raciocínio estruturado, probabilidade e ordem no caos - Capricórnio adora clareza e método. por Divulgação
A Mulher na Janela – A. J. Finn: Investigação psicológica, estrutura sólida e tensão crescente - combina com a objetividade do signo. por Divulgação
1 de 10
O Cortiço – Aluísio Azevedo: Estrutura rigorosa, crítica social e olhar técnico - a mente capricorniana vibra. por Divulgação

