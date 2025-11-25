VIROU ROTINA

Jerônimo Rodrigues faz o 22º pedido de empréstimo e total chega a R$ 26 bilhões

Governador enviou à Alba autorização para empréstimo de R$ 650 milhões junto ao Banco do Brasil

Maysa Polcri

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 19:03

Jerônimo Rodrigues Crédito: Thuane Maria/GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) atingiu a marca de 22º pedidos de empréstimos feitos ao longo de sua gestão. Nesta terça-feira (25), uma nova solicitação foi enviada à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), no valor de R$ 650 milhões junto ao Banco do Brasil.

Apenas no mês de novembro, foram feitos três pedidos que, juntos, somam R$ 2,9 bilhões. O mais recente foi enviado nesta terça-feira (25) com pedido de urgência. Isso significa que os deputados terão menos tempo para avaliar a solicitação. Segundo Jerônimo Rodrigues, o valor será utilizado para garantir investimentos em parcerias Público-Privadas. O destino do dinheiro não foi detalhado.

Novo pedido de empréstimo feito pelo governador Crédito: Reprodução

Com a nova solicitação, os pedidos de empréstimo do governador chegam a R$ 26 bilhões - valor que supera as solicitações feitas pelos três últimos antecessores do petista. No dia 13 de novembro, o pedido foi para um empréstimo de R$ 300 milhões, junto a Caixa Econômica Federal, para obras de infraestrutura, saúde e educação.

Antes disso, o governador já havia solicitado o valor de R$ 2 bilhões para ações de mobilidade urbana e interurbana, infraestrutura hídrica, viária, urbana e edificações públicas. Os pedidos de empréstimos seguidos têm provocado críticas dos parlamentares da oposição, como mostrou o CORREIO. Eles temem que excesso de solicitações gere consequências negativas para o futuro fiscal do Estado.

