Jerônimo Rodrigues faz o 22º pedido de empréstimo e total chega a R$ 26 bilhões

Governador enviou à Alba autorização para empréstimo de R$ 650 milhões junto ao Banco do Brasil

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 19:03

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues
Jerônimo Rodrigues  Crédito: Thuane Maria/GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) atingiu a marca de 22º pedidos de empréstimos feitos ao longo de sua gestão. Nesta terça-feira (25), uma nova solicitação foi enviada à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), no valor de R$ 650 milhões junto ao Banco do Brasil. 

Apenas no mês de novembro, foram feitos três pedidos que, juntos, somam R$ 2,9 bilhões. O mais recente foi enviado nesta terça-feira (25) com pedido de urgência. Isso significa que os deputados terão menos tempo para avaliar a solicitação. Segundo Jerônimo Rodrigues, o valor será utilizado para garantir investimentos em parcerias Público-Privadas. O destino do dinheiro não foi detalhado. 

Novo pedido de empréstimo feito pelo governador
Novo pedido de empréstimo feito pelo governador Crédito: Reprodução

Com a nova solicitação, os pedidos de empréstimo do governador chegam a R$ 26 bilhões - valor que supera as solicitações feitas pelos três últimos antecessores do petista. No dia 13 de novembro, o pedido foi para um empréstimo de R$ 300 milhões, junto a Caixa Econômica Federal, para obras de infraestrutura, saúde e educação.

Antes disso, o governador já havia solicitado o valor de R$ 2 bilhões para ações de mobilidade urbana e interurbana, infraestrutura hídrica, viária, urbana e edificações públicas. Os pedidos de empréstimos seguidos têm provocado críticas dos parlamentares da oposição, como mostrou o CORREIO. Eles temem que excesso de solicitações gere consequências negativas para o futuro fiscal do Estado.

Veja o projeto para o 21º pedido de empréstimo de Jerônimo e a mensagem enviada a Alba

Projeto de empréstimo de Jerônimo Rodrigues e mensagem enviada a Alba por Reprodução

O vice-líder da oposição na Alba, deputado Alan Sanches (União Brasil), chegou a dizer que o governador Jerônimo Rodrigues faz, em média, uma solicitação de empréstimo a cada 45 dias.

