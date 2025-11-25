PARQUE DA CIDADE

Feira oferece teste rápido de HIV e serviços gratuitos no Parque da Cidade

Evento acontece na quinta (27) e sexta (28), das 8h às 12h

Yan Inácio

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 20:19

Parque da Cidade Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

Com ações no campo da saúde, palestras e atendimento social, a Feira de Saúde do Homem e Empreendedorismo Feminino ocorre na quinta-feira (27) e na sexta (28), das 8h às 12h, no Parque da Cidade, em Salvador.



Dentre os serviços oferecidos durante a feira estão aferição de pressão arterial, orientações sobre saúde cardiovascular, ações educativas sobre prevenção ao câncer de próstata e outras doenças, testes rápidos (HIV), orientações sobre saúde mental e bem-estar, atendimento social para acompanhamento, benefícios ou encaminhamentos, distribuição de preservativos e palestras sobre a saúde do homem. No local, os interessados nos serviços devem apresentar RG e CPF para ter acesso ao atendimento.

A Feira de Saúde tem como público-alvo homens de todas as idades, incluindo jovens, adultos e idosos; homens em situação de vulnerabilidade social; trabalhadores com dificuldade em acessar os serviços durante o horário comercial; e moradores das comunidades circunvizinhas ao Parque da Cidade. No local, 20 expositores levarão ao público artigos como artesanato de crochê, bolos, doces, bolsas e bijuterias, dentre outros produtos manufaturados.

A ação é uma iniciativa da Diretoria de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) e integra o programa Empreender é Com Elas, iniciativa que busca fortalecer o empreendedorismo feminino e a inclusão de mães atípicas. No local, 20 expositores levarão ao público artigos como artesanato de crochê, bolos, doces, bolsas e bijuterias, dentre outros produtos manufaturados.

De acordo com Daiane Pina, diretora de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência, o objetivo da feira é facilitar o acesso à saúde, ampliar a prevenção e promover o cuidado integral, alcançando homens que, muitas vezes, não procuram espontaneamente os serviços de saúde.

“Eventos dessa natureza contribuem para a conscientização sobre a prevenção, incentivam o autocuidado e ampliam o acesso a serviços que muitas vezes são negligenciados pelo público masculino. Além disso, a realização de ações como a feira é de extrema importância para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à inclusão, promoção da saúde e geração de renda, pois leva serviços essenciais para a população, como atendimentos, orientações e encaminhamentos”, informa Daiane.