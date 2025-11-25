TEATRO

Espetáculo 'Savalu: Uma Inscrição no Tempo' estreia em Salvador na quinta (27)

Solo de dança terá duas sessões em 27 e 28 de novembro, no Centro Cultural SESI Rio Vermelho

Yan Inácio

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 18:37

Espetáculo foi criado por Edeise Gomes, professora de dança da Uesb Crédito: Caique Silva/Divulgação

O espetáculo "Savalu: uma inscrição no tempo" estreia na próxima quinta-feira (27), às 19h, no Centro Cultural SESI Rio Vermelho com sessão adicional na sexta (28). Os ingressos custam R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada) e podem ser adquiridos pela plataforma Sympla ou na bilheteria do Teatro.

O solo de dança foi elaborado pela dançarina Edeise Gomes, professora de licenciatura em Dança e Teatro na Universidade Estadual do Sudoeste Baiano (UESB) e tem como temática central a temporalidade. “É o reflexo das escolhas que fiz durante a vida, sou eu me olhando e me organizando”, conta a dançarina

A peça foi criada a partir da metodologia de retomada da ancestralidade chamada “Aterrar”, elaborada por Edeise Gomes durante o doutorado ainda em curso na Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia (UFBA). o solo é dividido em quatro etapas conceituais que ocorrem simultaneamente: terra, errar, ar e até.