Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Espetáculo 'Savalu: Uma Inscrição no Tempo' estreia em Salvador na quinta (27)

Solo de dança terá duas sessões em 27 e 28 de novembro, no Centro Cultural SESI Rio Vermelho

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 18:37

Espetáculo foi criado por Edeise Gomes, professora de dança da UESB
Espetáculo foi criado por Edeise Gomes, professora de dança da Uesb Crédito: Caique Silva/Divulgação

O espetáculo "Savalu: uma inscrição no tempo" estreia na próxima quinta-feira (27), às 19h, no Centro Cultural SESI Rio Vermelho com sessão adicional na sexta (28). Os ingressos custam R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada) e podem ser adquiridos pela plataforma Sympla ou na bilheteria do Teatro.

O solo de dança foi elaborado pela dançarina Edeise Gomes, professora de licenciatura em Dança e Teatro na Universidade Estadual do Sudoeste Baiano (UESB) e tem como temática central a temporalidade. “É o reflexo das escolhas que fiz durante a vida, sou eu me olhando e me organizando”, conta a dançarina

A peça foi criada a partir da metodologia de retomada da ancestralidade chamada “Aterrar”, elaborada por Edeise Gomes durante o doutorado ainda em curso na Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia (UFBA). o solo é dividido em quatro etapas conceituais que ocorrem simultaneamente: terra, errar, ar e até.

“Essas palavras me guiaram para construir a apresentação: a terra remete ao território; o errar diz sobre se permitir cometer erros, experimentar a vida e, a partir disso, se conhecer; o ar está em todo lugar, por isso é referenciado como um exercício de se permitir ser visto; e o até representa os limites do que você põe no mundo”, explica.

Leia mais

Imagem - Tuyo inicia faz show em Salvador com repertório escolhido pelos fãs

Tuyo inicia faz show em Salvador com repertório escolhido pelos fãs

Imagem - Pernambucano Martins retorna faz show na Casa Rosa, em Salvador

Pernambucano Martins retorna faz show na Casa Rosa, em Salvador

Imagem - Guns N’ Roses confirma show em Salvador; saiba mais

Guns N’ Roses confirma show em Salvador; saiba mais

Mais recentes

Imagem - Adolescente de 14 anos confessa nove homicídios após atrair idoso morto a pedradas na Bahia

Adolescente de 14 anos confessa nove homicídios após atrair idoso morto a pedradas na Bahia
Imagem - Feira em cidade baiana oferece nova carteira de identidade de graça

Feira em cidade baiana oferece nova carteira de identidade de graça
Imagem - Jerônimo Rodrigues faz o 22° pedido de empréstimo e total chega a R$ 26 bilhões

Jerônimo Rodrigues faz o 22° pedido de empréstimo e total chega a R$ 26 bilhões

MAIS LIDAS

Imagem - Só alegria: 3 signos vão viver um ciclo de muita sorte nos próximos dias
01

Só alegria: 3 signos vão viver um ciclo de muita sorte nos próximos dias

Imagem - Professores da educação básica da rede pública podem ter adicional no salário; entenda
02

Professores da educação básica da rede pública podem ter adicional no salário; entenda

Imagem - Caravana da Coca-Cola inicia roteiro natalino na Bahia por Coité; veja cidades e datas
03

Caravana da Coca-Cola inicia roteiro natalino na Bahia por Coité; veja cidades e datas

Imagem - Áries, Gêmeos e Virgem passam por um grande teste nesta terça-feira (25 de novembro)
04

Áries, Gêmeos e Virgem passam por um grande teste nesta terça-feira (25 de novembro)