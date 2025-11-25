É HOJE

Tuyo inicia faz show em Salvador com repertório escolhido pelos fãs

Grupo inicia turnê pelo Nordeste com apresentação na capitão baiana

Carol Neves

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 13:42

Tuyo Crédito: Divulgação

O trio paranaense Tuyo inicia nesta terça-feira (25), em Salvador, sua turnê acústica pelo Nordeste, que passará por cinco capitais e revisitará clássicos da carreira ao lado de novas composições. Os shows, que celebram os 10 anos da banda, têm repertório em grande parte escolhido pelos fãs por meio de formulário on-line.

A turnê segue para Aracaju (26/11), Maceió (27/11), Recife (28/11) e João Pessoa (30/11). Produzida pela Bicicleta Produtora, a série de apresentações aposta em arranjos intimistas e delicados, repensando canções já conhecidas e explorando novas nuances da sonoridade do trio formado por Lio, Lay e Machado.

Formado por Lio, Lay Soares e Machado, o trio Tuyo mistura pop, house, synthpop e afropop com elementos eletrônicos e acústicos. O álbum Chegamos Sozinhos em Casa (2021) rendeu à banda indicações ao Grammy Latino e ao Prêmio Multishow com a faixa Sonho da Lay, em parceria com Luccas Carlos, enquanto o mais recente trabalho, Paisagem (2024), foi apontado pela Rolling Stone Brasil como um dos melhores do ano.

“Estamos construindo uma relação nova com as guitarras e desenhando arranjos mais complexos pras canções. Além de passarmos por clássicos de toda nossa carreira, também selecionamos algumas novas composições que devem entrar nos próximos trabalhos pra sentir do público como elas reverberam”, explicam os integrantes.

O aniversário de 10 anos da Tuyo transforma os shows em reencontros afetivos com o público. “Reencontrar nossos fãs é o auge, com certeza. Temos uma relação bonita, muitas delas muito antigas, então estamos esperando que essas sejam assembleias gerais em que a gente se reúne sem que falte ninguém. Vai ser um reencontro emocionante”, acrescentam.

Para a banda, a participação do público vai além de escolher músicas: “Tem sido deliciosa a experiência de visitar o amor das pessoas pelas músicas antes mesmo da gente chegar nas cidades”, destacam.

SERVIÇO

Tuyo apresenta a tour Acústico Nordeste @ Salvador, BA

Data: 25 de novembro (terça-feira)

Horário: a partir das 19h

Local: Colaboraê