Pernambucano Martins retorna faz show na Casa Rosa, em Salvador

Carol Neves
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 12:15
O cantor e compositor pernambucano Martins retorna a Salvador no sábado (29), às 22h, desta vez com um show acústico no Pátio Viração. A apresentação marca seu reencontro com o público local pouco mais de um ano após ter lotado a Casa Rosa, palco que se consolidou como um dos ambientes mais vibrantes da produção artística brasileira.
O espetáculo, guiado pela força da canção como ponto de encontro e troca, foi pensado para realçar o espírito íntimo de sua obra. Para isso, o artista preparou versões inéditas e reuniu no repertório composições autorais que destacam seu lirismo aliado ao ritmo — combinação que tem chamado atenção da crítica e do público.
Dono de um timbre singular e presença marcante no palco, Martins vem acumulando reconhecimento por suas músicas. O impacto de sua escrita e interpretação já o levou a ser gravado por nomes como Ney Matogrosso, Simone, Daniela Mercury e Almério, reforçando a relevância de sua trajetória na nova geração da música brasileira.
Os ingressos estão disponíveis na Sympla, com valores a partir de R$ 40 (meia-entrada). Assinantes do Clube Correio contam com 20% de desconto.