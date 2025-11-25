Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pernambucano Martins retorna faz show na Casa Rosa, em Salvador

Ingressos estão disponíveis na Sympla, com valores a partir de R$ 40 (meia-entrada)

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 12:15

O cantor e compositor pernambucano Martins
O cantor e compositor pernambucano Martins Crédito: Divulgação

O cantor e compositor pernambucano Martins retorna a Salvador no sábado (29), às 22h, desta vez com um show acústico no Pátio Viração. A apresentação marca seu reencontro com o público local pouco mais de um ano após ter lotado a Casa Rosa, palco que se consolidou como um dos ambientes mais vibrantes da produção artística brasileira.

O espetáculo, guiado pela força da canção como ponto de encontro e troca, foi pensado para realçar o espírito íntimo de sua obra. Para isso, o artista preparou versões inéditas e reuniu no repertório composições autorais que destacam seu lirismo aliado ao ritmo — combinação que tem chamado atenção da crítica e do público.

Dono de um timbre singular e presença marcante no palco, Martins vem acumulando reconhecimento por suas músicas. O impacto de sua escrita e interpretação já o levou a ser gravado por nomes como Ney Matogrosso, Simone, Daniela Mercury e Almério, reforçando a relevância de sua trajetória na nova geração da música brasileira.

Os ingressos estão disponíveis na Sympla, com valores a partir de R$ 40 (meia-entrada). Assinantes do Clube Correio contam com 20% de desconto.

Mais recentes

Imagem - Culinária japonesa: 5 receitas práticas para o almoço 

Culinária japonesa: 5 receitas práticas para o almoço 
Imagem - 4 características do cachorro da raça foxhound americano

4 características do cachorro da raça foxhound americano
Imagem - Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta terça-feira, 25 de novembro de 2025

Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta terça-feira, 25 de novembro de 2025

MAIS LIDAS

Imagem - Médico psiquiatra estava acompanhado antes de morrer em Salvador e sofreu queda em apartamento
01

Médico psiquiatra estava acompanhado antes de morrer em Salvador e sofreu queda em apartamento

Imagem - Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador
02

Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador

Imagem - Vídeo: advogado em carro blindado é morto a tiros na porta de casa
03

Vídeo: advogado em carro blindado é morto a tiros na porta de casa

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta terça (25 de novembro) é A Cruz: o que parecia um peso começa a se mostrar um passo importante da jornada
04

Carta do Baralho Cigano desta terça (25 de novembro) é A Cruz: o que parecia um peso começa a se mostrar um passo importante da jornada