Tradição em festas, pão delícia pode se tornar bem cultural e imaterial da Bahia

Projeto de Lei que tramita na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba)

Elaine Sanoli

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 20:23

Pãozinho 8 - Pãezinhos delícia da Milla Crédito: Marina Silva

Criado pela chef Elíbia Portela, o pão delícia pode se tornar um patrimônio cultural e imaterial da Bahia. Esse é o objetivo de um Projeto de Lei (PL) que tramita na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), protocolado pelo deputado Paulo Câmara (PSDB) na última quarta-feira (19).

O PL nº 26.043/2025 reverencia a iguaria baiana, que se tornou tradição em festas por todo o estado. Em tramitação na Casa legislativa, a última movimentação do projeto foi a abertura do prazo para possíveis emendas ou alterações ao texto original. A proposta prevê que a lei entre em vigor na data de sua publicação, após todo o trâmite regular.

O pão delícia clássico possui uma massa mais “mole” do que a de um pão tradicional. O recheio é feito de requeijão, enquanto a cobertura geralmente leva queijo ralado.