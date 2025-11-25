Acesse sua conta
Tradição em festas, pão delícia pode se tornar bem cultural e imaterial da Bahia

Projeto de Lei que tramita na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba)

  Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 20:23

Crédito: Marina Silva

Criado pela chef Elíbia Portela, o pão delícia pode se tornar um patrimônio cultural e imaterial da Bahia. Esse é o objetivo de um Projeto de Lei (PL)  que tramita na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), protocolado pelo deputado Paulo Câmara (PSDB) na última quarta-feira (19).

O PL nº 26.043/2025 reverencia a iguaria baiana, que se tornou tradição em festas por todo o estado. Em tramitação na Casa legislativa, a última movimentação do projeto foi a abertura do prazo para possíveis emendas ou alterações ao texto original. A proposta prevê que a lei entre em vigor na data de sua publicação, após todo o trâmite regular.

Pãozinho delícia por Angeluci Figueiredo

O pão delícia clássico possui uma massa mais “mole” do que a de um pão tradicional. O recheio é feito de requeijão, enquanto a cobertura geralmente leva queijo ralado.

“Hoje, o pãozinho delícia é um ‘patrimônio’ da culinária baiana, conhecido por sua massa macia e comumente recheado com queijo coalho cremoso e presunto, entre outras variações”, diz o texto da proposta.

Tags:

Bahia Alba pão Delícia

