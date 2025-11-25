ATÉ SEXTA (28)

Exame de DNA e certidão gratuita: veja serviços do mutirão do MP-BA em Salvador e Vera Cruz

Ministério Público da Bahia, que inicia nesta quarta-feira (26), também vai oferecer orientações jurídicas para a população

Larissa Almeida

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 17:52

Testes de paternidade são oferecidos em campanha do Ministério Público da Bahia Crédito: Arisson Marinho

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) realizará, entre os dias quarta (26) e sexta-feira (28), uma nova etapa de atendimentos gratuitos para moradores de Vera Cruz e Salvador. A ação oferece reconhecimento de paternidade, exames de DNA, emissão de certidões e orientações jurídicas, além de apoio a vítimas de crimes violentos.

Na quarta e quinta-feira, a unidade móvel do MP Comunidade estará no Fórum de Itaparica, em Vera Cruz, das 9h às 16h. Nesses locais, serão feitas audiências de reconhecimento de paternidade e coletas para exame de DNA gratuito.

Também haverá emissão de segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito, válidas em qualquer cartório do país. Além disso, também serão oferecidos atendimentos nas áreas de família e civil. As ações fazem parte dos projetos Paternidade Responsável, Viver com Cidadania e do Núcleo de Apoio às Vítimas de Crimes Violentos e de Especial Vulnerabilidade (Navv).