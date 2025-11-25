SAIBA MAIS

Feira em cidade baiana oferece nova carteira de identidade de graça

Ação será realizada nesta quarta (26) e quinta-feira (27)

Elaine Sanoli

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 19:28

Carteira de Identidade Nacional Crédito: Divulgação

Nesta quarta (26) e quinta-feira (27), a cidade de Itaparica, Região Metropolitana de Salvador (RMS), recebe a nova edição da Caravana dos Direitos Humanos, com atendimentos no Fórum da Comarca, das 9h às 16h. Durante a ação, interessados poderão emitir a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), além de tirar uma série de outros documentos. O projeto tem como foco o atendimento da comunidade cigana da Praia do Cajá.

Além da CIN, os participantes da Caravana poderão solicitar segunda via de certidões, o Passe Livre para Pessoas com Deficiência, a Carteira de Identificação para Pessoas com TEA, fazer exame de DNA gratuito para comprovação de vínculo genético, reconhecimento espontâneo de paternidade, cadastro no CadÚnico, encaminhamento para retificação de prenome e gênero, emitir o título de eleitor (primeira e segunda via), atendimento médico com agendamento para preventivo, atendimento odontológico pré-matrícula para a rede municipal de Educação, entre outros.

