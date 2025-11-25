Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Feira em cidade baiana oferece nova carteira de identidade de graça

Ação será realizada nesta quarta (26) e quinta-feira (27)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 19:28

Carteira de Identidade Nacional
Carteira de Identidade Nacional Crédito: Divulgação

Nesta quarta (26) e quinta-feira (27), a cidade de Itaparica, Região Metropolitana de Salvador (RMS), recebe a nova edição da Caravana dos Direitos Humanos, com atendimentos no Fórum da Comarca, das 9h às 16h.  Durante a ação, interessados poderão emitir a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), além de tirar uma série de outros documentos. O projeto tem como foco o atendimento da comunidade cigana da Praia do Cajá.

Carteira de Identidade Nacional (Novo RG)

Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional Cartão por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional digital por Divulgação
Nova Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Nova Carteira de Identidade Nacional por Arisson Marinho/CORREIO
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
1 de 8
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação

Além da CIN, os participantes da Caravana poderão solicitar segunda via de certidões, o Passe Livre para Pessoas com Deficiência, a Carteira de Identificação para Pessoas com TEA, fazer exame de DNA gratuito para comprovação de vínculo genético, reconhecimento espontâneo de paternidade, cadastro no CadÚnico, encaminhamento para retificação de prenome e gênero, emitir o título de eleitor (primeira e segunda via), atendimento médico com agendamento para preventivo, atendimento odontológico pré-matrícula para a rede municipal de Educação, entre outros.

Confira todos os serviços oferecidos na Caravana

Confira a programação por Reprodução/ Redes sociais
Confira a programação por Reprodução/ Redes sociais
Confira a programação por Reprodução/ Redes sociais
Confira a programação por Reprodução/ Redes sociais
Confira a programação por Reprodução/ Redes sociais
Confira a programação por Reprodução/ Redes sociais
Confira a programação por Reprodução/ Redes sociais
Confira a programação por Reprodução/ Redes sociais
Confira a programação por Reprodução/ Redes sociais
Confira a programação por Reprodução/ Redes sociais
Confira a programação por Reprodução/ Redes sociais
Confira a programação por Reprodução/ Redes sociais
Confira a programação por Reprodução/ Redes sociais
1 de 13
Confira a programação por Reprodução/ Redes sociais

A ação Caravana de Direitos Humanos é oferecido pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos da Bahia (SJDH). 

Mais recentes

Imagem - Adolescente de 14 anos confessa nove homicídios após atrair idoso morto a pedradas na Bahia

Adolescente de 14 anos confessa nove homicídios após atrair idoso morto a pedradas na Bahia
Imagem - Jerônimo Rodrigues faz o 22° pedido de empréstimo e total chega a R$ 26 bilhões

Jerônimo Rodrigues faz o 22° pedido de empréstimo e total chega a R$ 26 bilhões
Imagem - Cortejo Afro, Márcia Castro, Olodum, Ilê Aiyê e Lazzo Matumbi se apresentam em festival que celebra Alberto Pitta

Cortejo Afro, Márcia Castro, Olodum, Ilê Aiyê e Lazzo Matumbi se apresentam em festival que celebra Alberto Pitta

MAIS LIDAS

Imagem - Só alegria: 3 signos vão viver um ciclo de muita sorte nos próximos dias
01

Só alegria: 3 signos vão viver um ciclo de muita sorte nos próximos dias

Imagem - Professores da educação básica da rede pública podem ter adicional no salário; entenda
02

Professores da educação básica da rede pública podem ter adicional no salário; entenda

Imagem - Caravana da Coca-Cola inicia roteiro natalino na Bahia por Coité; veja cidades e datas
03

Caravana da Coca-Cola inicia roteiro natalino na Bahia por Coité; veja cidades e datas

Imagem - Áries, Gêmeos e Virgem passam por um grande teste nesta terça-feira (25 de novembro)
04

Áries, Gêmeos e Virgem passam por um grande teste nesta terça-feira (25 de novembro)