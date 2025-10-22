SERVIÇO

Sem cartórios: saiba como obter 2° via de certidão de nascimento, casamento e óbito pela internet

O custo da emissão varia conforme o tipo de certidão e o formato escolhido

Carol Neves

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 09:12

Certidão Crédito: Shutterstock

Brasileiros que precisam da segunda via de certidões de nascimento, casamento ou óbito já podem fazer o pedido totalmente pela internet, sem precisar ir a cartórios municipais.

O serviço, criado pelo Governo Federal, centraliza em um portal on-line todos os cartórios do país que emitem documentos de registro civil. Segundo a Consultoria Jurídica do Ministério da Gestão e da Inovação (Conjur), a plataforma facilita tanto a solicitação quanto a entrega, que pode ser feita por e-mail, retirada na unidade ou envio pelos Correios.

Para solicitar o documento, o cidadão deve acessar o site do Registro Civil, entrar com login pelo Gov.br, preencher os dados do registro e escolher o formato desejado da certidão - eletrônica ou impressa.