Caixa anuncia plataforma de bets e projeta arrecadação bilionária

Com a nova plataforma, a Caixa projeta arrecadar entre R$ 2 bilhões e R$ 2,5 bilhões em 2026

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 10:57

Caixa
Caixa Crédito: Arquivo

A Caixa Econômica Federal está prestes a estrear sua própria plataforma de apostas on-line, segundo confirmou o presidente do banco, Carlos Antônio Vieira Fernandes. “Nosso objetivo é que a bet esteja no ar até o final de novembro", disse ele, de acordo com o InfoMoney.

A iniciativa surge em um momento de retração das loterias tradicionais. No primeiro trimestre de 2025, a arrecadação do banco com esses jogos foi de R$ 5,5 bilhões, queda de 29% em relação ao quarto trimestre de 2024 e 10% em 12 meses. Vieira destacou que, embora não tenha atribuído a queda às apostas digitais, o resultado anual tende a ser inferior ao registrado em 2024, quando a arrecadação totalizou R$ 27 bilhões. “Este ano, os números acumulados (com as loterias) foram menores, e isso interfere nos resultados”, afirmou.

O lançamento da bet faz parte de uma tendência que movimenta bilhões no país. Dados da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda mostram que, nos seis primeiros meses de 2025, as empresas de jogos on-line faturaram R$ 17,4 bilhões, valor que considera o total apostado menos os prêmios pagos. O gasto médio por apostador ativo foi de R$ 983 no semestre, ou R$ 164 por mês, pouco mais de 10% do salário mínimo vigente. Atualmente, 78 empresas operam 182 marcas de apostas no Brasil.

O impacto fiscal também é evidente. Nos primeiros sete meses do ano, a Receita Federal arrecadou R$ 4,73 bilhões em impostos sobre jogos, sendo R$ 2,1 bilhões das loterias e R$ 2,6 bilhões provenientes das bets, 24% a mais.

Com a nova plataforma, a Caixa projeta arrecadar entre R$ 2 bilhões e R$ 2,5 bilhões em 2026, buscando equilibrar a queda das loterias tradicionais e aproveitar o crescente mercado de apostas digitais.

Mega da Virada

O presidente também comentou sobre a Mega da Virada, evento mais importante do calendário de loterias da Caixa. “Só a Mega da Virada responde por 10% de toda a arrecadação das loterias da Caixa, é muito significativo. Em 2024, foram aproximadamente R$ 2 bilhões”, disse Vieira, sem revelar o valor estimado para a edição de 2025. Na última edição, o prêmio foi recorde: R$ 635,4 milhões divididos entre oito apostas.

