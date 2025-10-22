CRUELDADE

População esquarteja vaca viva após acidente que matou motoqueiro

Caso aconteceu em Teresina, no Piauí

Millena Marques

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 11:26

Vaca foi esquartejada em Piauí Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um motoqueiro de 42 anos morreu em um acidente de trânsito em Teresina, no Piauí, ao colidir com uma vaca no último domingo (18). Em seguida, diversas pessoas esquartejaram o animal ainda vivo. O caso é investigado pela Gerência de Proteção Animal (GPA), da Secretaria de Segurança Pública do Piauí.

População esquarteja vaca viva após acidente 1 de 4

De acordo com imagens que circularam nas redes sociais, o animal ficou gravemente ferido após o impacto. Ele foi esquartejado no meio da Avenida Poty Velho. Segundo o g1 Piauí, a GPA já formalizou a denúncia. O caso se enquadra como crime de maus-tratos, conforme o artigo 32 da Lei nº 9.605/1998.