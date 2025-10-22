Acesse sua conta
População esquarteja vaca viva após acidente que matou motoqueiro

Caso aconteceu em Teresina, no Piauí

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 11:26

Vaca foi esquartejada em Piauí
Vaca foi esquartejada em Piauí Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um motoqueiro de 42 anos morreu em um acidente de trânsito em Teresina, no Piauí, ao colidir com uma vaca no último domingo (18). Em seguida, diversas pessoas esquartejaram o animal ainda vivo. O caso é investigado pela Gerência de Proteção Animal (GPA), da Secretaria de Segurança Pública do Piauí.

De acordo com imagens que circularam nas redes sociais, o animal ficou gravemente ferido após o impacto. Ele foi esquartejado no meio da Avenida Poty Velho. Segundo o g1 Piauí, a GPA já formalizou a denúncia. O caso se enquadra como crime de maus-tratos, conforme o artigo 32 da Lei nº 9.605/1998.

A GPA da Secretaria de Segurança Pública do Piauí disse, em nota publicada nas redes sociais, que acompanhará o caso rigorosamente. "Seguiremos acompanhando este caso e vigilantes para que barbáries como essas não se repitam em nosso estado", afirmou uma porta-voz da GPA.

Tags:

Crime Brasil Piauí

