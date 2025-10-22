População esquarteja vaca viva após acidente que matou motoqueiro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 11:26
Um motoqueiro de 42 anos morreu em um acidente de trânsito em Teresina, no Piauí, ao colidir com uma vaca no último domingo (18). Em seguida, diversas pessoas esquartejaram o animal ainda vivo. O caso é investigado pela Gerência de Proteção Animal (GPA), da Secretaria de Segurança Pública do Piauí.
População esquarteja vaca viva após acidente
De acordo com imagens que circularam nas redes sociais, o animal ficou gravemente ferido após o impacto. Ele foi esquartejado no meio da Avenida Poty Velho. Segundo o g1 Piauí, a GPA já formalizou a denúncia. O caso se enquadra como crime de maus-tratos, conforme o artigo 32 da Lei nº 9.605/1998.
A GPA da Secretaria de Segurança Pública do Piauí disse, em nota publicada nas redes sociais, que acompanhará o caso rigorosamente. "Seguiremos acompanhando este caso e vigilantes para que barbáries como essas não se repitam em nosso estado", afirmou uma porta-voz da GPA.