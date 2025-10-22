FINALMENTE

Depois de mais de 24h, primeiro navio da temporada de cruzeiro atraca em Salvador

Informação foi confirmada pelo diretor de Turismo de Salvador, Gegê Magalhães

Millena Marques

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 08:57

Navio MSC Preciosa saiu da cidade de Génova, na Itália Crédito: Reprodução/TV Bahia

O MSC Preciosa, primeiro navio da temporada de cruzeiros do Brasil, vindo da Europa, atracou na Baía de Todos-os-Santos na manhã desta quarta-feira (22). A embarcação não conseguiu atracar no Porto de Salvador na última terça-feira (21), como era previsto, por causa do temporal que atinge a capital baiana desde a madrugada de segunda-feira (20).

A notícia foi confirmada pelo diretor de Turismo de Salvador, Gegê Magalhães, nas redes sociais. "Sejam muito bem-vindos a Salvador, todos os cruzeiristas e tripulantes! Mesmo que o tempo não esteja dos melhores, temos certeza de que vocês vão aproveitar cada momento e curtir intensamente nossa cidade", escreveu.

O navio MSC Preciosa saiu da cidade de Génova, na Itália, e passará por outras cidades do litoral baiano. A embarcação tem capacidade para transportar 4.345 pessoas.