Depois de mais de 24h, primeiro navio da temporada de cruzeiro atraca em Salvador

Informação foi confirmada pelo diretor de Turismo de Salvador, Gegê Magalhães

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 08:57

Navio MSC Preciosa saiu da cidade de Génova, na Itália
Navio MSC Preciosa saiu da cidade de Génova, na Itália Crédito: Reprodução/TV Bahia

O MSC Preciosa, primeiro navio da temporada de cruzeiros do Brasil, vindo da Europa, atracou na Baía de Todos-os-Santos na manhã desta quarta-feira (22). A embarcação não conseguiu atracar no Porto de Salvador na última terça-feira (21), como era previsto, por causa do temporal que atinge a capital baiana desde a madrugada de segunda-feira (20).

A notícia foi confirmada pelo diretor de Turismo de Salvador, Gegê Magalhães, nas redes sociais. "Sejam muito bem-vindos a Salvador, todos os cruzeiristas e tripulantes! Mesmo que o tempo não esteja dos melhores, temos certeza de que vocês vão aproveitar cada momento e curtir intensamente nossa cidade", escreveu.

Dia de chuva em Salvador

O navio MSC Preciosa saiu da cidade de Génova, na Itália, e passará por outras cidades do litoral baiano. A embarcação tem capacidade para transportar 4.345 pessoas.

Em apenas 24h, o volume de chuva em Salvador já conseguiu superar o esperado para todo o mês. Segundo a Defesa Civil (Codesal), a média histórica para a capital baiana é de 91mm, mas na Boca da Mata o acumulado chegou a 122mm.

