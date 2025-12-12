BAHIA

Pai e filho são condenados a mais de 20 anos por matar homem após briga de jogo

Crime foi cometido em junho de 2024

Elaine Sanoli

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 21:37

Tribunal de Justiça da Bahia Crédito: GIL FERREIRA / CNJ

Dois homens foram condenados pelo crime de homicídio na cidade de Formosa do Rio Preto, no extremo oeste baiano. Pai e filho foram sentenciados a 21 anos de prisão por matarem um rapaz a facadas por conta de um desentendimento em um jogo.

O caso foi levado ao Tribunal do Júri da Comarca de Formosa do Rio Preto na última terça-feira (9). Joílson da Cunha Oliveira e Janderson da Silva Oliveira foram condenados pelo homicídio de Alex Gomes dos Santos, ocorrido no dia 3 de junho de 2024, na zona rural do distrito de Canabrava.

TJ-BA 1 de 4

Na ocasião, a vítima estava sentada em frente a uma igreja, por volta das 14h, quando foi abordada pelos réus. Após uma discussão, Joílson segurou a vítima pelo pescoço enquanto Janderson, seu filho, a atacou com uma faca na região do abdômen. A cena foi vista pela mãe da vítima, Carmen Dias dos Santos, que relatou em depoimento que, ao chegar à esquina do mercado, viu Joílson segurando Alex enquanto Janderson o atingia com a faca.

Alex, que na época tinha 27 anos, chegou a ser socorrido para o hospital, mas não resistiu. Joílson da Cunha já havia ameaçado Alex de morte por conta de um desentendimento em um jogo.