SAÚDE

Maior mutirão de exames e cirurgias da história do SUS acontece neste fim de semana

Bahia recebe três mutirões de exames e cirurgias

Elaine Sanoli

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 21:56

Mutirões serão realizados em todo o país Crédito: RossHelen | Shutterstock

Neste sábado (13) e domingo (14), a Bahia recebe três mutirões de exames e cirurgias. A ação faz parte do projeto Agora Tem Especialistas, iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com a rede Ebserh e Santas Casas espalhadas pelo país. São quase 200 hospitais mobilizados em todo o Brasil para atender à população, com mais de 11,5 mil cirurgias eletivas agendadas. Os mutirões visam reduzir o tempo de espera por atendimento na rede pública.



Este é o maior mutirão de cirurgias da história do Sistema Único de Saúde (SUS), com a participação de 188 hospitais privados, filantrópicos, universitários e Santas Casas em todo o país que, de forma inédita, somarão esforços aos hospitais universitários da Rede Ebserh e aos hospitais e institutos federais ligados ao Ministério da Saúde para atender à população gratuitamente.

Na Bahia, a diretora de Cooperação Técnica e Desenvolvimento em Saúde do Ministério da Saúde, Aline Costa, fará a abertura do mutirão do SUS no ambulatório da Maternidade Climério de Oliveira (MCO/UFBA), em Salvador, às 8h, onde serão realizados mais de três mil atendimentos, entre consultas médicas e multiprofissionais, exames laboratoriais e de imagem (mamografia, eletrocardiograma, todas as modalidades de ultrassonografia, teste de triagem auditiva neonatal – teste da orelhinha – e de avaliação do sistema auditivo), além de procedimentos de média e alta complexidade e cirurgias, dentre outros.

De lá, ela seguirá para lançar o mutirão do Ministério da Saúde na Santa Casa de Misericórdia de Catu, às 11h, onde os atendimentos serão realizados das 7h às 19h no sábado e no domingo. Serão feitas mais de 200 cirurgias de laqueadura, vasectomia e cirurgias gerais, como miomectomia, excisão e enxerto de pele (hemangioma, nevus ou tumor), colecistectomia videolaparoscópica (retirada da vesícula), hernioplastia epigástrica, inguinal bilateral, inguinal crural unilateral, umbilical e recidivantes, além das consultas com médicos especialistas, exames e procedimentos.

Já no Hospital das Clínicas (Hospital Universitário Professor Edgard Santos – Hupes/UFBA), também em Salvador, o mutirão do SUS será aberto pelo secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Felipe Proenço, às 10h30, que visitará o Centro Cirúrgico, a Bioimagem e o Hospital Dia. Neste mutirão, estão previstos mais de 2,5 mil atendimentos, sendo 78 cirurgias já agendadas nas áreas de urologia, pediatria, neurocirurgia, cabeça e pescoço, oftalmologia, dentre outras, além de consultas com médicos especialistas, mais de 146 exames de imagem, incluindo tomografias, raios-X, ressonância magnética e densitometria óssea, além de mais de dois mil exames laboratoriais.

Nos três mutirões, os hospitais atenderão pessoas já agendadas, garantindo que pacientes que aguardam por atendimento de saúde especializado possam ter acesso ao cuidado necessário. No Hospital das Clínicas (Hupes-UFBA), exclusivamente, haverá também a oferta de exames laboratoriais por demanda espontânea, com cem fichas que serão distribuídas a partir das 8h. Para esses exames, o paciente deverá levar a requisição médica, documento de identificação com foto, cartão do SUS e comprovante de residência.