Adolescentes suspeitos de homicídio se apresentam em delegacia na Bahia

Crime foi registrado em Poções, no interior da Bahia

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 18:51

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Dois adolescentes suspeitos de atos infracionais análogos a homicídio qualificado e sequestro se apresentaram na Delegacia Territorial de Poções, no interior da Bahia, nesta sexta-feira.  A dupla é investigada pela participação na morte de um homem e das agressões contra o irmão dele, ocorridas no dia anterior. 

As investigações apontam que dois adolescentes armados invadiram um imóvel no bairro Alto Paraíso e retiraram as vítimas, de 19 e 12 anos, à força do local. Os irmãos foram levados para uma área de mata, onde sofreram tortura. A motivação do ataque estaria relacionada a supostos conflitos entre grupos criminosos rivais na região.

A vítima de 19 anos, identificada como Bruno Santos Silva, foi encontrada com ferimentos graves provocados por instrumentos contundentes. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A segunda vítima segue sob cuidados médicos.

Os dois suspeitos se apresentaram na unidade policial acompanhados de representantes legais e advogados. Como a apresentação ocorreu de forma espontânea, fora da situação de flagrante, a autoridade policial representou pela busca e apreensão dos envolvidos junto ao Poder Judiciário. Eles deverão cumprir medidas socioeducativas cabíveis, diante do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

