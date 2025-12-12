CRIME

Adolescentes suspeitos de homicídio se apresentam em delegacia na Bahia

Crime foi registrado em Poções, no interior da Bahia

Dois adolescentes suspeitos de atos infracionais análogos a homicídio qualificado e sequestro se apresentaram na Delegacia Territorial de Poções, no interior da Bahia, nesta sexta-feira. A dupla é investigada pela participação na morte de um homem e das agressões contra o irmão dele, ocorridas no dia anterior.

As investigações apontam que dois adolescentes armados invadiram um imóvel no bairro Alto Paraíso e retiraram as vítimas, de 19 e 12 anos, à força do local. Os irmãos foram levados para uma área de mata, onde sofreram tortura. A motivação do ataque estaria relacionada a supostos conflitos entre grupos criminosos rivais na região.

A vítima de 19 anos, identificada como Bruno Santos Silva, foi encontrada com ferimentos graves provocados por instrumentos contundentes. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A segunda vítima segue sob cuidados médicos.