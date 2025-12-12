Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Com 20 marcas e mais de 3 mil itens, Feira Poppy de Brechós chega a mais uma edição neste fim de semana

Evento acontece no Poppy Bazar, no Porto da Barra

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 18:42

Feira de Brechós do Poppy está na 9ª edição
Feira de Brechós do Poppy está na 9ª edição Crédito: Divulgação

A Feira Poppy de Brechós chega à sua nona edição neste fim de semana. Completando cinco anos, a feira reunirá 20 marcas de moda de brechós no Poppy Bazar, no Porto da Barra, nos dias 13 e 14 de dezembro, das 10h às 18h. A entrada é gratuita.

Nos dois dias, serão expostos mais de 3.000 itens. O Poppy é um espaço cultural e colaborativo que abre suas portas duas vezes por ano para apresentar aos visitantes o novo conceito da moda circular, com 20 marcas parceiras.

Feira de brechós do Poppy

Feira de brechós do Poppy tem 20 Brechós Pop-Up num só lugar por Divulgação
É a 9ª edição da feira por Divulgação
Poppy Bazar está localizado no Porto da Barra por Divulgação
Feira de brechós do Poppy  por Divulgação
Feira de brechós do Poppy chega à 9ª edição por Divulgação
Feira de brechós do Poppy chega à 9ª edição por Divulgação
Feira de brechós do Poppy chega à 9ª edição por Divulgação
Feira de brechós do Poppy chega à 9ª edição por Divulgação
Feira de brechós do Poppy chega à 9ª edição por Divulgação
Feira de brechós do Poppy chega à 9ª edição por Divulgação
Feira de brechós do Poppy chega à 9ª edição por Divulgação
Feira de brechós do Poppy chega à 9ª edição por Divulgação
1 de 12
Feira de brechós do Poppy tem 20 Brechós Pop-Up num só lugar por Divulgação

“Brechó não precisa ser apresentado de qualquer forma. Queremos desmistificar a ideia de que brechó ‘só’ vende roupa sem curadoria. Somos muito mais que isso: vendemos estilo, fazemos moda e construímos história”, diz Cris Freitas, fundadora do Poppy Bazar.

A localização é um diferencial. O bazar fica em frente a um dos cartões-postais mais visitados de Salvador, a Praia do Porto da Barra, e funciona em uma mansão construída em 1885. A infraestrutura, de acordo com a organização do evento, é completa para expositores e consumidores.

Leia mais

Musical ‘Hair’ ganha releitura soteropolitana em nova montagem da UFBA

'Não tem Gramado, não tem Campos do Jordão, o maior Natal do Brasil é o de Salvador', diz prefeito Bruno Reis

'Não há coitadismo na velhice, há coragem', diz Mary Del Priore, que lança novo livro em Salvador na quarta (10)

Mais recentes

Imagem - Três estações do metrô de Salvador são fechadas temporariamente a partir desta sexta (12)

Três estações do metrô de Salvador são fechadas temporariamente a partir desta sexta (12)
Imagem - Adolescentes suspeitos de homicídio se apresentam em delegacia na Bahia

Adolescentes suspeitos de homicídio se apresentam em delegacia na Bahia
Imagem - Diretor do Ipac é vítima de racismo e registra boletim de ocorrência: 'Não deixarei passar'

Diretor do Ipac é vítima de racismo e registra boletim de ocorrência: 'Não deixarei passar'

MAIS LIDAS

Imagem - Caminhos abertos! Márcia Sensitiva revela 5 signos que terão virada de chave em 2026
01

Caminhos abertos! Márcia Sensitiva revela 5 signos que terão virada de chave em 2026

Imagem - Inmet emite alerta de chuvas intensas para o fim de semana em 97 cidades baianas; veja lista
02

Inmet emite alerta de chuvas intensas para o fim de semana em 97 cidades baianas; veja lista

Imagem - CNJ determina afastamento emergencial de juiz de Salvador
03

CNJ determina afastamento emergencial de juiz de Salvador

Imagem - ‘Estava te esperando em casa’: companheira lamenta morte de PM em acidente em Salvador
04

‘Estava te esperando em casa’: companheira lamenta morte de PM em acidente em Salvador