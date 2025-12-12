PRA GARIMPAR

Com 20 marcas e mais de 3 mil itens, Feira Poppy de Brechós chega a mais uma edição neste fim de semana

Evento acontece no Poppy Bazar, no Porto da Barra

Maria Raquel Brito

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 18:42

Feira de Brechós do Poppy está na 9ª edição Crédito: Divulgação

A Feira Poppy de Brechós chega à sua nona edição neste fim de semana. Completando cinco anos, a feira reunirá 20 marcas de moda de brechós no Poppy Bazar, no Porto da Barra, nos dias 13 e 14 de dezembro, das 10h às 18h. A entrada é gratuita.

Nos dois dias, serão expostos mais de 3.000 itens. O Poppy é um espaço cultural e colaborativo que abre suas portas duas vezes por ano para apresentar aos visitantes o novo conceito da moda circular, com 20 marcas parceiras.

“Brechó não precisa ser apresentado de qualquer forma. Queremos desmistificar a ideia de que brechó ‘só’ vende roupa sem curadoria. Somos muito mais que isso: vendemos estilo, fazemos moda e construímos história”, diz Cris Freitas, fundadora do Poppy Bazar.