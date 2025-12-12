Com 20 marcas e mais de 3 mil itens, Feira Poppy de Brechós chega a mais uma edição neste fim de semana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maria Raquel Brito
Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 18:42
A Feira Poppy de Brechós chega à sua nona edição neste fim de semana. Completando cinco anos, a feira reunirá 20 marcas de moda de brechós no Poppy Bazar, no Porto da Barra, nos dias 13 e 14 de dezembro, das 10h às 18h. A entrada é gratuita.
Nos dois dias, serão expostos mais de 3.000 itens. O Poppy é um espaço cultural e colaborativo que abre suas portas duas vezes por ano para apresentar aos visitantes o novo conceito da moda circular, com 20 marcas parceiras.
Feira de brechós do Poppy
“Brechó não precisa ser apresentado de qualquer forma. Queremos desmistificar a ideia de que brechó ‘só’ vende roupa sem curadoria. Somos muito mais que isso: vendemos estilo, fazemos moda e construímos história”, diz Cris Freitas, fundadora do Poppy Bazar.
A localização é um diferencial. O bazar fica em frente a um dos cartões-postais mais visitados de Salvador, a Praia do Porto da Barra, e funciona em uma mansão construída em 1885. A infraestrutura, de acordo com a organização do evento, é completa para expositores e consumidores.