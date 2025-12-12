Acesse sua conta
Três estações do metrô de Salvador são fechadas temporariamente a partir desta sexta (12)

Alteração será necessária para execução da obra de instalação das vigas metálicas do novo Viaduto Antônio Linhares

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 19:25

Metrô
Metrô Crédito: Ulisses Dumas/Divulgação

Três estações de metrô de Salvador serão fechadas temporariamente nesta sexta-feira (12) e sábado (13). A alteração será necessária para o andamento da obra de instalação das vigas metálicas do novo Viaduto Antônio Linhares, que ligará a frente do Shopping da Bahia à Avenida ACM, na região do Detran.

Durante o período, as estações Detran, Rodoviária e Pernambués estarão fechadas das 22h às 0h. A Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) vai oferecer uma linha especial e gratuita aos usuários das 22h às 0h35.

Operação da linha especial

A linha especial fará a ligação entre a Estação Acesso Norte e locais estratégicos, atendendo aos seguintes pontos:

  • Terminal Acesso Norte – Ponto 14 / Plataforma “E”
  • Terminal Urbano da Rodoviária – Plataforma C
  • Centro Empresarial Iguatemi – ponto de ônibus do local
  • Pernambués – pontos do Atacadão e do Atakarejo
  • Imbuí – Ponto do Fórum (passarela do metrô)

O BRT Salvador seguirá operando das 5h às 23h10, e funciona também como alternativa para quem precisa se deslocar para a região da Lapa.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a obra deve provocar também a interdição de parte das vias da Avenida Tancredo Neves. Na sexta-feira (12), três vias estarão interditadas e os acessos do Posto Mataripe bloqueados.

Avenida Tancredo Neves

Avenida Tancredo Neves por Evandro Veiga/CORREIO
Avenida Tancredo Neves por Reprodução
Avenida Tancredo Neves por Betto Jr. / Secom PMS
Nova ligação Tancredo Neves x Paralela por Maysa Polci/CORREIO
Novo pontilhão na Avenida Tancredo Neves por Valter Pontes / Secom PMS
Avenida Tancredo Neves por Valter Pontes/Secom
1 de 6
Avenida Tancredo Neves por Evandro Veiga/CORREIO

No sábado (13), tanto de dia quanto à noite, três vias continuarão interditadas e duas liberadas. Já no domingo (14), todas as vias serão liberadas ao longo do dia, sem atividades de montagem. Na segunda-feira (15), a partir das 0h, começa a desmontagem dos guindastes, etapa que novamente exige a interdição total das cinco vias da Tancredo Neves e o fechamento dos acessos pelo Posto Mataripe.

A previsão é que o projeto da Nova Circulação da Avenida Tancredo Neves, da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra) e da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), que inclui o novo Viaduto Antônio Linhares, seja concluído até janeiro de 2026.

Tags:

Salvador Ônibus Transporte Metrô Mobilidade

