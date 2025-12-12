Três estações do metrô de Salvador são fechadas temporariamente a partir desta sexta (12)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 19:25
Três estações de metrô de Salvador serão fechadas temporariamente nesta sexta-feira (12) e sábado (13). A alteração será necessária para o andamento da obra de instalação das vigas metálicas do novo Viaduto Antônio Linhares, que ligará a frente do Shopping da Bahia à Avenida ACM, na região do Detran.
Durante o período, as estações Detran, Rodoviária e Pernambués estarão fechadas das 22h às 0h. A Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) vai oferecer uma linha especial e gratuita aos usuários das 22h às 0h35.
Operação da linha especial
A linha especial fará a ligação entre a Estação Acesso Norte e locais estratégicos, atendendo aos seguintes pontos:
O BRT Salvador seguirá operando das 5h às 23h10, e funciona também como alternativa para quem precisa se deslocar para a região da Lapa.
De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a obra deve provocar também a interdição de parte das vias da Avenida Tancredo Neves. Na sexta-feira (12), três vias estarão interditadas e os acessos do Posto Mataripe bloqueados.
Avenida Tancredo Neves
No sábado (13), tanto de dia quanto à noite, três vias continuarão interditadas e duas liberadas. Já no domingo (14), todas as vias serão liberadas ao longo do dia, sem atividades de montagem. Na segunda-feira (15), a partir das 0h, começa a desmontagem dos guindastes, etapa que novamente exige a interdição total das cinco vias da Tancredo Neves e o fechamento dos acessos pelo Posto Mataripe.
A previsão é que o projeto da Nova Circulação da Avenida Tancredo Neves, da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra) e da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), que inclui o novo Viaduto Antônio Linhares, seja concluído até janeiro de 2026.