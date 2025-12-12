MOBILIDADE

Três estações do metrô de Salvador são fechadas temporariamente a partir desta sexta (12)

Alteração será necessária para execução da obra de instalação das vigas metálicas do novo Viaduto Antônio Linhares

Elaine Sanoli

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 19:25

Metrô Crédito: Ulisses Dumas/Divulgação

Três estações de metrô de Salvador serão fechadas temporariamente nesta sexta-feira (12) e sábado (13). A alteração será necessária para o andamento da obra de instalação das vigas metálicas do novo Viaduto Antônio Linhares, que ligará a frente do Shopping da Bahia à Avenida ACM, na região do Detran.

Durante o período, as estações Detran, Rodoviária e Pernambués estarão fechadas das 22h às 0h. A Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) vai oferecer uma linha especial e gratuita aos usuários das 22h às 0h35.

Operação da linha especial

A linha especial fará a ligação entre a Estação Acesso Norte e locais estratégicos, atendendo aos seguintes pontos:

Terminal Acesso Norte – Ponto 14 / Plataforma “E”

Terminal Urbano da Rodoviária – Plataforma C



Centro Empresarial Iguatemi – ponto de ônibus do local



Pernambués – pontos do Atacadão e do Atakarejo



Imbuí – Ponto do Fórum (passarela do metrô)



O BRT Salvador seguirá operando das 5h às 23h10, e funciona também como alternativa para quem precisa se deslocar para a região da Lapa.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a obra deve provocar também a interdição de parte das vias da Avenida Tancredo Neves. Na sexta-feira (12), três vias estarão interditadas e os acessos do Posto Mataripe bloqueados.

No sábado (13), tanto de dia quanto à noite, três vias continuarão interditadas e duas liberadas. Já no domingo (14), todas as vias serão liberadas ao longo do dia, sem atividades de montagem. Na segunda-feira (15), a partir das 0h, começa a desmontagem dos guindastes, etapa que novamente exige a interdição total das cinco vias da Tancredo Neves e o fechamento dos acessos pelo Posto Mataripe.