NATAL LUZ

'Não tem Gramado, não tem Campos do Jordão, o maior Natal do Brasil é o de Salvador', diz prefeito Bruno Reis

Prefeitura divulgou programação de Natal nesta sexta-feira (28); atividades começam no dia 5 de dezembro e vão de vilas de artesanato a show de Roberto Carlos

Maria Raquel Brito

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 18:11

Prefeitura divulgou detalhes do Natal Salvador 2025 Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Mais de 25 milhões de microlâmpadas sincronizadas com músicas natalinas, galhardetes iluminados decorando 30 avenidas do Subúrbio à Pituba e iluminação especial que guia aqueles que passam pela Avenida Sete até o ponto mais encantador da cidade neste fim de ano: o circuito natalino de Salvador. Essa é só uma parcela do que será o Natal Luz da capital baiana em 2025.

A Prefeitura de Salvador apresentou na manhã desta sexta-feira (28) os serviços e detalhes da programação natalina durante coletiva de imprensa no Casarão 17, no Terreiro de Jesus. A temporada começa oficialmente na próxima sexta-feira (5), às 18h, quando as luzes serão acendidas, e segue até o dia 6 de janeiro de 2026.

Natal Salvador 2025 1 de 10

“Toda a programação vai fazer, sem sombra de dúvidas, que esse seja o maior Natal de rua de todo Brasil. Não tem jeito. Não tem Gramado, não tem Campos do Jordão, não tem nem lugares de aliados nossos, como Goiás, que o nosso Caiado disse que é o maior Natal do Brasil. Não é. O maior Natal do Brasil é nosso”, disse o prefeito Bruno Reis.

Ao longo de um mês, a capital baiana receberá shows gratuitos, apresentações de corais, vilas de artesanato e uma série de iluminações especiais, além das atividades religiosas. Confira a programação completa no fim da matéria.

Diretor de Iluminação Pública, Angelo Magalhães também celebrou o lançamento da programação. “São 30 dias de luzes acesas, justamente para a gente contemplar esse momento mágico que é a chegada do menino Jesus. Então, Salvador está pronta para receber o Salvador”, definiu.

Já a vice-prefeita e secretária municipal de Cultura e Turismo, Ana Paula Matos, relembrou o momento em que a prefeitura começou a levar a logística das atividades de Natal para as periferias, ainda na gestão do ex-prefeito ACM Neto.

“Eu conversava muito com alguns colegas sobre como as crianças pobres tinham direito de sonhar, que esse Natal tinha que chegar nas comunidades. E sim, meu prefeito, o Natal está descentralizado. São 30 praças, o Natal está no subúrbio, tem Papai Noel lá também”, disse.

Para celebrar ainda mais

O encontro com a imprensa aconteceu no mesmo dia em que foi anunciada outra parte importante da programação, que reforça a carga de fé que a data carrega: o sacerdote paulista Frei Gilson celebrará a Santa Missa em Salvador no dia 25 de dezembro, às 19h, na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio. A abertura será feita pelo Padre Jaciel, às 15h.

A vinda de Frei Gilson foi possível através do convite da Arquidiocese de Salvador e do Arcebispo da cidade, Cardeal Dom Sérgio da Rocha, conforme procedimentos da Igreja Católica. Segundo o prefeito Bruno Reis, outro fator que fez diferença foi a devoção e a proximidade da primeira-dama Rebeca Cardoso com o sacerdote.

“Se não fosse a amizade dela com o Frei e com outros amigos em comum que nós temos, era praticamente impossível que essa missa no dia de Natal, no dia em que Jesus Cristo veio ao mundo e que talvez seja a Santa Missa das mais importantes de todo o ano, pudesse ocorrer aqui em Salvador, ao ar livre, lá na nossa arena”, afirmou.

Admiradora de Frei Gilson, Rebeca também participou do evento e falou sobre sua devoção. Todos os dias, ela segue o mesmo ritual: acorda às 4h30 e, antes de qualquer outro afazer, o encontro é com o devocional do sacerdote. “Quem conhece Frei Gilson, quem convive diariamente com ele e escuta a palavra que ele fala da Bíblia, as explicações e a missão dele, aprende todos os dias. Ele nos ensina a rezar, a ter fé, a ficar mais próximos de Jesus. E eu acho que esse é o maior presente que Salvador poderia receber numa data tão especial”, disse.

Se no dia 25 o encontro é com Frei Gilson, quem se apresenta na Arena O Canto da Cidade no dia seguinte é o cantor Roberto Carlos, a partir das 17h. As negociações começaram ainda em setembro e, de acordo com Bruno Reis, vieram depois de muitos pedidos dos soteropolitanos por um show do rei em Salvador no Natal. O prefeito aproveitou a ocasião para reforçar que o show é integralmente pago por patrocinadores, sem verbas públicas.

“O show já vem pago. Vai ser vendido o camarote, como tem no Festival da Virada, para quem quiser ir para um local especial e ajudar a pagar o restante do cachê. Portanto, não tem um real da prefeitura, não tem um real de vocês cidadãos soteropolitanos”, explicou. “Assim como o show de Frei Gilson, que ele não cobra, é doado à cidade. Ele vem aqui rezar, orar pela gente.”

Confira programação completa

O Centro Histórico permanece como o núcleo da celebração e receberá a maior parte das atrações temáticas. A Rua Chile terá o maior corredor contínuo de som e luz do Brasil, com quase 400 metros e mais de 25 milhões de microlâmpadas sincronizadas com músicas natalinas. O Terreiro de Jesus receberá peças instagramáveis, show de lasers, iluminação especial da Catedral Basílica e da Igreja de São Domingos, além da Casa do Papai Noel e do Carrossel Mágico. O Largo do Cruzeiro de São Francisco terá o presépio oficial, e a Praça Thomé de Souza abrigará uma vila de artesanato, palco e cenografia especial.

As sacadas de prédios históricos no Pelourinho contarão com apresentações de corais e grupos infantis entre 7 e 13 de dezembro, sempre às 18h30. Na Praça Municipal, o Palco Anunciação exibirá coros e orquestras às 17h, de 5 a 25 de dezembro. Já o Palco Esperança reunirá corais das escolas municipais nos dias 9, 10, 11, 12, 15 e 16, sempre às 17h.

As vilas natalinas da Praça da Sé e do Largo do Santo Antônio Além do Carmo terão coretos decorados, quermesses e arenas infantis com oficinas e contação de histórias. A Casa do Papai Noel, na Faculdade de Medicina, funcionará diariamente das 17h às 22h, entre 5 e 25 de dezembro. No foyer da Prefeitura, será montado um espaço para um baile infantil voltado a crianças atendidas por instituições sociais, ampliando o caráter inclusivo e afetivo da festa.