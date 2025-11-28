Acesse sua conta
Desfiles, música e roda de conversa: Home Fashion Day 2025 movimenta Salvador neste sábado (29)

Com programação gratuita, evento forma nova turma da Fashion School e promove bate-papo com especialistas do cenário da moda

  • G

  • Gabriela Araújo

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 15:45

Home Fashion Day
Evento terá entrada mediante doação de 1 kg de alimento Crédito: Divulgação

Acontece neste sábado (29), na Biblioteca Central dos Barris, em Salvador, mais uma edição do Home Fashion Day 2025, evento anual da agência de modelos Home Model que celebra a conclusão de mais uma turma da Fashion School e o poder da moda como espaço de inclusão, diversidade e transformação.

Com entrada mediante doação de 1kg de alimento, o evento, marcado para às 10h, contará com desfiles, apresentações de dança e música feitas pelos próprios alunos da Fashion School. Os alimentos arrecadados serão doados para o projeto Amor e Caridade, que atua diretamente no cuidado com quem mais precisa, garantindo a distribuição mensal de cestas básicas para centenas de famílias em situação de vulnerabilidade.

O público que comparecer ao evento também vai poder aproveitar a feira que celebra o empreendedorismo local e a economia criativa, além de uma roda de conversa especial com profissionais que impactam a moda baiana e nacional. Entre os convidados, estão a produtora de moda e stylist Tati Peltier, o curador do Afro Fashion Day Fagner Bispo, a influenciadora e comunicadora Taíse Walber, as modelos Bruna Sanches e Iasmin Reis, a scouter internacional Filipa Black e a jornalista Gabriela Cruz.

"O Home Fashion Day é o ápice maior de todo o processo que a gente traz com os modelos, de desenvolvimento, de capacitação, dentro da nossa escola, que é a Fashion School, uma escola para modelos que desenvolve o interesse nos nossos alunos pela arte, pela cultura de forma geral. Dentro da escola, a gente incentiva a música, dança, todas as habilidades que os modelos têm. Isso a gente traz no Home Fashion Day, a exposição de todo esse desenvolvimento, de todo esse processo que a gente passa com os modelos dentro da nossa escola", destacou Marlon Júnio, diretor da Home Model.

Em 2025, 100 alunos serão formados pela escola. Interessados em agendar uma avaliação de perfil devem entrar em contato pelo perfil no Instagram da instituição.

