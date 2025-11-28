EVENTO

Desfiles, música e roda de conversa: Home Fashion Day 2025 movimenta Salvador neste sábado (29)

Com programação gratuita, evento forma nova turma da Fashion School e promove bate-papo com especialistas do cenário da moda

G Gabriela Araújo

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 15:45

Evento terá entrada mediante doação de 1 kg de alimento Crédito: Divulgação

Acontece neste sábado (29), na Biblioteca Central dos Barris, em Salvador, mais uma edição do Home Fashion Day 2025, evento anual da agência de modelos Home Model que celebra a conclusão de mais uma turma da Fashion School e o poder da moda como espaço de inclusão, diversidade e transformação.

Com entrada mediante doação de 1kg de alimento, o evento, marcado para às 10h, contará com desfiles, apresentações de dança e música feitas pelos próprios alunos da Fashion School. Os alimentos arrecadados serão doados para o projeto Amor e Caridade, que atua diretamente no cuidado com quem mais precisa, garantindo a distribuição mensal de cestas básicas para centenas de famílias em situação de vulnerabilidade.

Home Fashion Day 1 de 6

O público que comparecer ao evento também vai poder aproveitar a feira que celebra o empreendedorismo local e a economia criativa, além de uma roda de conversa especial com profissionais que impactam a moda baiana e nacional. Entre os convidados, estão a produtora de moda e stylist Tati Peltier, o curador do Afro Fashion Day Fagner Bispo, a influenciadora e comunicadora Taíse Walber, as modelos Bruna Sanches e Iasmin Reis, a scouter internacional Filipa Black e a jornalista Gabriela Cruz.

"O Home Fashion Day é o ápice maior de todo o processo que a gente traz com os modelos, de desenvolvimento, de capacitação, dentro da nossa escola, que é a Fashion School, uma escola para modelos que desenvolve o interesse nos nossos alunos pela arte, pela cultura de forma geral. Dentro da escola, a gente incentiva a música, dança, todas as habilidades que os modelos têm. Isso a gente traz no Home Fashion Day, a exposição de todo esse desenvolvimento, de todo esse processo que a gente passa com os modelos dentro da nossa escola", destacou Marlon Júnio, diretor da Home Model.