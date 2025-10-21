Logan Pina, de Salvador, representa a Bahia no Mister Brasil Tur e Teen

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Gabriela Araújo
Publicado em 21 de outubro de 2025 às 15:19
Aos 16 anos, o soteropolitano Logan Pina já está trilhando um caminho promissor no universo da moda. Depois de ser eleito Mister Continente Salvador Teen, em outubro deste ano, o jovem agora se prepara para representar a Bahia no concurso nacional Mister Brasil Tur e Teen 2025, entre os dias 10 e 14 de dezembro, em Fortaleza, no Ceará.
Antes de se descobrir nas passarelas, Logan, que é morador do bairro de Tororó, na capital baiana, queria seguir carreira na Marinha do Brasil, mas foi no mundo da moda que ele encontrou sua verdadeira vocação.
Logan Pina
"Hoje, eu exergo que a moda é um dos melhores caminhos para mim. Se eu tivesse oportunidade, eu sairia do país [para trabalhar] sem nem pensar duas vezes", contou o modelo, que sonha com uma carreira internacional.
Descoberto pelo scouter e agente de modelos Vinny Vasconcellus, Logan vem conciliando os estudos com a preparação para a competição nacional. Ao CORREIO, o jovem fez questão de destacar que, mesmo lidando com uma rotina intensa, que inclui disciplina no cumprimento de horários, os desafios estão sendo superados.
Com foco e determinação, Logan quer mostrar que a nova geração de modelos baianos vem com força total. Para os jovens que também pretendem seguir caminhos parecidos, ele aconselhou:
Logan Pina,modelo.