PÉROLA BAIANA

Logan Pina, de Salvador, representa a Bahia no Mister Brasil Tur e Teen

Aos 16 anos, o jovem modelo do bairro do Tororó sonha com carreira internacional e mostra disciplina nos estudos e na moda

G Gabriela Araújo

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 15:19

Logan Pina é Mister Continente Salvador Teen Crédito: Wilson Sabadin Fotografia

Aos 16 anos, o soteropolitano Logan Pina já está trilhando um caminho promissor no universo da moda. Depois de ser eleito Mister Continente Salvador Teen, em outubro deste ano, o jovem agora se prepara para representar a Bahia no concurso nacional Mister Brasil Tur e Teen 2025, entre os dias 10 e 14 de dezembro, em Fortaleza, no Ceará.

Antes de se descobrir nas passarelas, Logan, que é morador do bairro de Tororó, na capital baiana, queria seguir carreira na Marinha do Brasil, mas foi no mundo da moda que ele encontrou sua verdadeira vocação.

Logan Pina 1 de 5

"Hoje, eu exergo que a moda é um dos melhores caminhos para mim. Se eu tivesse oportunidade, eu sairia do país [para trabalhar] sem nem pensar duas vezes", contou o modelo, que sonha com uma carreira internacional.

Descoberto pelo scouter e agente de modelos Vinny Vasconcellus, Logan vem conciliando os estudos com a preparação para a competição nacional. Ao CORREIO, o jovem fez questão de destacar que, mesmo lidando com uma rotina intensa, que inclui disciplina no cumprimento de horários, os desafios estão sendo superados.

Com foco e determinação, Logan quer mostrar que a nova geração de modelos baianos vem com força total. Para os jovens que também pretendem seguir caminhos parecidos, ele aconselhou: