Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Logan Pina, de Salvador, representa a Bahia no Mister Brasil Tur e Teen

Aos 16 anos, o jovem modelo do bairro do Tororó sonha com carreira internacional e mostra disciplina nos estudos e na moda

  • G

  • Gabriela Araújo

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 15:19

Logan Pina tem 16 anos e é morador do bairro do Tororó, em Salvador
Logan Pina é Mister Continente Salvador Teen Crédito: Wilson Sabadin Fotografia

Aos 16 anos, o soteropolitano Logan Pina já está trilhando um caminho promissor no universo da moda. Depois de ser eleito Mister Continente Salvador Teen, em outubro deste ano, o jovem agora se prepara para representar a Bahia no concurso nacional Mister Brasil Tur e Teen 2025, entre os dias 10 e 14 de dezembro, em Fortaleza, no Ceará.

Antes de se descobrir nas passarelas, Logan, que é morador do bairro de Tororó, na capital baiana, queria seguir carreira na Marinha do Brasil, mas foi no mundo da moda que ele encontrou sua verdadeira vocação.

Logan Pina

Logan Pina vai representar a Bahia no Mister Brasil Tur e Teen 2025 por Wilson Sabadin Fotografia
Logan Pina vai representar a Bahia no Mister Brasil Tur e Teen 2025 por Wilson Sabadin Fotografia
Logan Pina vai representar a Bahia no Mister Brasil Tur e Teen 2025 por Wilson Sabadin Fotografia
Logan Pina vai representar a Bahia no Mister Brasil Tur e Teen 2025 por Wilson Sabadin Fotografia
Logan Pina vai representar a Bahia no Mister Brasil Tur e Teen 2025 por Wilson Sabadin Fotografia
1 de 5
Logan Pina vai representar a Bahia no Mister Brasil Tur e Teen 2025 por Wilson Sabadin Fotografia

"Hoje, eu exergo que a moda é um dos melhores caminhos para mim. Se eu tivesse oportunidade, eu sairia do país [para trabalhar] sem nem pensar duas vezes", contou o modelo, que sonha com uma carreira internacional.

Descoberto pelo scouter e agente de modelos Vinny Vasconcellus, Logan vem conciliando os estudos com a preparação para a competição nacional. Ao CORREIO, o jovem fez questão de destacar que, mesmo lidando com uma rotina intensa, que inclui disciplina no cumprimento de horários, os desafios estão sendo superados.

Com foco e determinação, Logan quer mostrar que a nova geração de modelos baianos vem com força total. Para os jovens que também pretendem seguir caminhos parecidos, ele aconselhou:

Continue com o esforço, dedicação, cuidando da beleza e tenha paciência, porque, como dizem, ninguém ganha daquele que é paciente

Logan Pina,

modelo. 

Mais recentes

Imagem - Desfile Infantil da Negrif chega à 14ª edição com foco em representatividade negra

Desfile Infantil da Negrif chega à 14ª edição com foco em representatividade negra
Imagem - Modelo do interior da Bahia brilha em desfile da Saint Laurent

Modelo do interior da Bahia brilha em desfile da Saint Laurent
Imagem - Após feat com Zé Felipe, Rafa Chagas prepara EP e promete novas parcerias em 2025

Após feat com Zé Felipe, Rafa Chagas prepara EP e promete novas parcerias em 2025

MAIS LIDAS

Imagem - Noite de bebedeira: PM e colega morto a tiros eram padrinhos de casamento um do outro
01

Noite de bebedeira: PM e colega morto a tiros eram padrinhos de casamento um do outro

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
02

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Jornadas de 10h e salários de até R$ 18 mil: prefeitura abre inscrições para concurso
03

Jornadas de 10h e salários de até R$ 18 mil: prefeitura abre inscrições para concurso

Imagem - BYD abre 200 vagas de emprego para fábrica em Camaçari; veja como se candidatar
04

BYD abre 200 vagas de emprego para fábrica em Camaçari; veja como se candidatar