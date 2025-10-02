Desfile Infantil da Negrif chega à 14ª edição com foco em representatividade negra

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Gabriela Araújo
Publicado em 2 de outubro de 2025 às 12:54
A marca baiana Negrif, uma das que estarão no Afro Fashion Day 2025, realiza neste sábado (4) a 14ª edição do seu Desfile Infantil, na Biblioteca Central dos Barris, em Salvador. O evento acontece das 14h às 17h, com ingressos solidários mediante a doação de brinquedos, que serão entregues no dia 12 de outubro ao quilombo de São Bráz, na cidade de Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano.
Criado pela estilista Madalena Silva, o desfile se consolidou, ao longo de 14 anos, como um projeto social voltado para a valorização da identidade, autoestima e representatividade de crianças negras. Mais do que apresentar coleções, a iniciativa busca usar a moda como ferramenta de empoderamento e combate ao racismo estético.
Desfile Infantil da Negrif chega à 14ª edição em 2025
Madalena Silva,fundadora da Negrif.
Ainda segundo a idealizadora do evento, a proposta é que as crianças ocupem a passarela como protagonistas, reforçando a beleza natural e a cultura afro-brasileira. “Celebrar mais uma edição significa que estamos há mais de uma década construindo memórias positivas e ensinando, através da passarela, que nossa cultura é motivo de orgulho e nosso futuro é disruptivo e também ancestral”, destacou.