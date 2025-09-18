FOTOS: estilo e representatividade marcam última seletiva do Afro Fashion Day 2025

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Gabriela Araújo
Publicado em 18 de setembro de 2025 às 17:03
Passos firmes, olhares determinados e frio na barriga. Esse foi o clima da Casa Vale do Dendê, no Pelourinho, em Salvador, durante a última seletiva de modelos para o Afro Fashion Day 2025, na última terça-feira (16). Ao todo, 161 candidatos mostraram todo o seu potencial para os jurados, em busca de uma vaga no casting do maior evento de moda negra do Brasil, realizado pelo CORREIO.
Os produtores de moda Fagner Bispo e Filipe Dias, ao lado dos maquiadores Dino Neto e Roma Aragão, formaram a comissão de jurados. Entre os critérios analisados, estavam postura, desenvoltura e entrega na passarela.
A primeira seletiva aconteceu no dia 9 de setembro, no Aeroporto Internacional de Salvador. O momento contou com mais de 150 candidatos. Neste ano, o tema do Afro Fashion Day será "Beleza", em celebração à moda e à cultura negra. A lista com os selecionados para o desfile, assim como o local, serão divulgados nos próximos dias, nos canais oficiais do jornal.
