BELEZA NEGRA

Idosos, trans e jovens estreantes: mais de 160 candidatos disputam vaga no Afro Fashion Day 2025

Última seletiva aconteceu na tarde desta terça-feira (16), no Pelourinho

Larissa Almeida

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 21:34

Última seletiva do Afro Fashion Day 2025 reuniu público diverso no Pelourinho Crédito: Florian Boccia

Do alto de um casarão histórico, os batuques do Olodum que soaram no meio da tarde desta terça-feira (16) não foram ouvidos pela maior parte dos ocupantes da Casa Vale do Dendê, localizada no centro do Pelourinho. Por mais alto que fosse a batucada, o foco das 161 pessoas que passaram pelo imóvel era majoritariamente silencioso – no máximo, interrompido por palavras de incentivos ditas por um familiar ou amigo – antes do desfile rumo à conquista dos jurados presentes na última seletiva do Afro Fashion Day 2025 (AFD 2025).

A tensão antes da apresentação ao júri, no entanto, só durava o tempo do percurso de ida. Na volta para o ponto de partida, o que se via eram sorrisos de quem havia conseguido vencer o primeiro desafio imposto pelo frio na barriga, medo e ansiedade. Esse foi o caso da trancista Milena Santos, 32 anos, que saiu de Cajazeiras para participar da seleção e notou que era uma das poucas pessoas que, em vez de usar trajes pretos, estava com vestido laranja, maquiagem brilhante e turbante na cabeça.

“Eu não sabia como as pessoas se vestiam para vir. É a primeira vez que eu vejo uma passarela e ainda não sabia qual a cor das roupas usadas para uma seletiva. Eu só vim porque vi o anúncio no jornal e nas redes sociais. Na semana passada, não fui porque fiquei com receio. Quando vi que teria de novo, soube que era para vir e estou aqui. Nunca me vi nas passarelas, mas comecei a enxergar quem eu sou e a representatividade que tenho. Agora, espero poder motivar outras mulheres também”, afirma.

Milena Santos participou da última seletiva do Afro Fashion Day com look autêntico Crédito: Larissa Almeida/CORREIO

Antes mesmo das 15h, um total de 100 pessoas já havia comparecido ao casarão de interior laranja da Rua das Laranjeiras. Uma delas foi Suely Palma, 60, que desfilou orgulhosa dos seus cachos grisalhos. Ela contou que aquela era a segunda tentativa de subir na passarela mais negra do Brasil e realizar o sonho de infância de ser modelo.

“Quando eu era jovem, era bem magrinha e recebia vários convites para ser modelo, mas minha mãe nunca deixou. Eu trabalhei 30 anos na indústria, depois me aposentei, fui ser fotógrafa e, dentro da fotografia, encontrei a moda. Hoje, com a idade mais madura – porque não digo que estou velha, somente mais gostosa –, resolvi participar dos concursos. Para mim, é uma grande visibilidade só de estar aqui. É um sonho meu que, se eu não realizar esse ano, ano que vem venho de novo”, frisa.

Morador de Brotas, o multiartista Alef Gilead, 29, também aguarda desde a infância a chance de modelar em uma passarela. Nascido em Miguel Calmon, no norte da Bahia, ele conta que sempre faltou autoconfiança e incentivo, mas, desde que se mudou para Salvador, há oito anos, encontrou amigos que apoiaram esse sonho.

Ele também atuou em diversos ramos da arte que ajudaram a construir a confiança que tanto almejava. Agora, diz faltar apenas a aprovação no AFD 2025. “É um lugar que eu me sinto confortável quando penso em estar. Se tudo der certo, vai ser uma experiência incrível, porque é algo que todo mundo sonha”, pontua Alef.

Alef Gilead participou da última seletiva do Afro Fashion Day Crédito: Larissa Almeida

O desejo de Alef é compartilhado pela dançarina trans Laís Ferreira, 29. Também vinda de outras áreas da arte, a trajetória dela se cruzou com a moda após as diversas descobertas sobre si mesma e, desde então, ela não abre mão de entrelaçar a própria história com o Afro Fashion Day.

“Nem todas as passarelas me aceitam e eu sei que o Afro Fashion Day dá oportunidade para talentos diversos. Algumas amigas me disseram para eu ir para São Paulo, mas eu me senti muito em casa aqui. Tomei essa coragem de vir e creio que não vou perder. Vou sair daqui muito mais corajosa e acredito que essa passarela vai me trazer um diferencial na carreira. Vai ser o passo inicial para ganhar o mundo afora”, projeta.

Ao final da seletiva, o coordenador do AFD 2025 Fábio Reis celebrou a adesão do público e adiantou que a vida dos jurados não está fácil. “Foi muito importante ver, no Pelourinho, que é o seleiro da nossa cultura, música e moda, mais de 160 modelos virem participar desse evento. Conseguimos quebrar esse estigma de que a moda é só para gente jovem e mostramos todo tipo de beleza e corpos. Como tivemos uma diversidade muito grande, acho que vai ser difícil para os jurados decidirem. Eu não queria estar na pele deles”, brincou.

O Afro Fashion Day acontece no dia 1º de novembro e terá como tema da edição deste ano “Beleza”, que tem o objetivo de exaltar a estética da cultura negra. O local de realização do evento, bem como a relação de convidados, será anunciado em breve pelo CORREIO.