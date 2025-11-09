Afro Fashion Day 2025 celebra moda negra e identidade no coração de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Estúdio Correio
Marília Gabriela Cruz
Publicado em 9 de novembro de 2025 às 10:19
O Afro Fashion Day 2025 transformou o Terreiro de Jesus, no Pelourinho, em uma celebração de ancestralidade, estilo e identidade. O evento marcou os 11 anos do projeto criado pelo Jornal Correio e abriu oficialmente as comemorações do Salvador Capital Afro, reafirmando seu lugar como a maior passarela de moda negra do país.
Sob curadoria de Fagner Bispo, a edição teve como tema “Beleza” e reuniu 78 modelos com criações de 45 estilistas e designers de acessórios baianos, exaltando a diversidade estética e a força criativa da moda afro-brasileira.
Look a look Afro Fashion Day 2025
Dividido em três blocos — Raiz, Expressão e Espelho —, o desfile propôs uma imersão sensorial na estética negra em suas múltiplas dimensões, da ancestralidade à liberdade individual, passando pela potência contemporânea. O encerramento contou com a presença do Ilê Aiyê através de Deusas do Ébano e de seus percussionistas, o multiartista Felupz e a cantora Rachel Reis, que transformou o Pelourinho em uma grande celebração.
O Afro Fashion Day 2025 é uma realização do Jornal Correio com patrocínio da Avon, Bracell e Neoenergia Coelba; apoio institucional da Prefeitura de Salvador e Sebrae; apoio da Claro, Salvador Bahia Airport, Shopping Barra, Sotero Ambiental e Wilson Sons; e parceria com a Melissa.