MODA

Afro Fashion Day 2025 celebra moda negra e identidade no coração de Salvador

Em sua 11ª edição, o evento do Jornal Correio transformou o Pelourinho em uma grande passarela de ancestralidade, criatividade e estilo



M Estúdio Correio

Marília Gabriela Cruz

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 10:19

Encerramento do desfile do Afro Fashion Day 2025 Crédito: Arisson Marinho

O Afro Fashion Day 2025 transformou o Terreiro de Jesus, no Pelourinho, em uma celebração de ancestralidade, estilo e identidade. O evento marcou os 11 anos do projeto criado pelo Jornal Correio e abriu oficialmente as comemorações do Salvador Capital Afro, reafirmando seu lugar como a maior passarela de moda negra do país.

Sob curadoria de Fagner Bispo, a edição teve como tema “Beleza” e reuniu 78 modelos com criações de 45 estilistas e designers de acessórios baianos, exaltando a diversidade estética e a força criativa da moda afro-brasileira.

Look a look Afro Fashion Day 2025 1 de 78

Dividido em três blocos — Raiz, Expressão e Espelho —, o desfile propôs uma imersão sensorial na estética negra em suas múltiplas dimensões, da ancestralidade à liberdade individual, passando pela potência contemporânea. O encerramento contou com a presença do Ilê Aiyê através de Deusas do Ébano e de seus percussionistas, o multiartista Felupz e a cantora Rachel Reis, que transformou o Pelourinho em uma grande celebração.