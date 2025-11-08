ALÉM DA PASSARELA

Afro Fashion Day 2025 reúne oficinas, feira e ações interativas em Salvador

Avon, Bracell e Neoenergia Coelba promoveram experiências de beleza, moda e cultura no entorno do Pelourinho



O photopoint com a capa do Correio foi disputado Crédito: Arisson Marinho

Antes mesmo de o desfile começar, o público que curtiu o Afro Fashion Day 2025 no sábado passado, dia 1, já pôde viver experiências especiais. As ações, realizadas no entorno da passarela, foram um convite para novas formas de expressão, autocuidado e conexão com a moda afro-brasileira.

A Avon levou para o evento um espaço dedicado à experimentação de maquiagens e descoberta do tom de base ideal. No local, também foi possível registrar o momento nos espaços instagramáveis e garantir fotos para as redes sociais. O destaque foi a campanha com foco nos 10 tons de batom vermelho Power Stay. “Acreditamos que a beleza é uma forma de expressão e de pertencimento", destacou Valéria Campos, Head Marketing de Maquiagem da Avon no Brasil.

Photopoint e camarins fizeram sucesso

Antes e depois do desfile, promovido pelo CORREIO, baianos e turistas que passeavam pelo Centro Histórico também puderam garantir mais cliques ao posarem para registros em um photopoint que simulava a capa do jornal. Além disso, uma das novidades deste ano foi a instalação de dois camarins da Bracell, pensados para que os convidados pudessem incrementar seus looks.

Nesses espaços, o público teve acesso a lenços de viscose produzidos especialmente para o evento, confeccionados pelo projeto social Fábrica de Fardamentos, uma cooperativa de costureiras do município baiano de Inhambupe, apoiada pela empresa.

“Ao apoiar o Afro Fashion Day, a Bracell contribui para ampliar espaços de visibilidade e oportunidades para profissionais negros, reafirmando nossa crença em uma sociedade mais plural, diversa e equitativa dentro e fora da empresa”, disse Rudine Antes, diretor-geral da Bracell Bahia.

Feira da Sé contou com 24 marcas

Na Feira da Sé, uma barraca comercializou produtos do Ilê Aiyê, como camisetas, bonés e tecidos. A ação atende a um convite da Neoenergia Coelba e reforça a presença do primeiro bloco afro do Brasil no maior desfile de moda negra do país.

“Um evento tão necessário, justamente no dia do aniversário do Ilê Aiyê, quando ele completa 51 anos. Festejando o protagonismo negro, exalando alegria, muito amor, muita cor e muita maestria”, destacou Jaci Trindade, coordenadora de candidatas da Noite da Beleza Negra, evento promovido pela associação cultural.

Para Thiago Guth, diretor-presidente da Neoenergia Coelba, a presença do Ilê Aiyê na Feira da Sé e no desfile é uma forma de valorizar a história. "Acreditamos na força transformadora da inclusão e no impacto de eventos como esse, que impulsionam talentos negros e fortalecem o protagonismo de quem faz a diferença na moda, na arte e na sociedade", pontuou.

Com 19 marcas participantes e 24 barracas, a feira proporcionou ao público uma variedade de produtos e criações autorais, incluindo roupas, acessórios e artesanato. O espaço também contou com atividades para todas as idades, como o Espaço Kids, com atividades lúdicas para as crianças, e oficinas criativas.

“Ao unir esses dois espaços, o da rua e o da passarela, cria-se um diálogo potente entre eles [os empreendedores] e o público, o que contribui para fortalecer a cadeia produtiva da cultura afro-baiana", disse Cláudia Vaz, diretora-executiva do Instituto ACM.