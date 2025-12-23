ASTROLOGIA

Depois de um dos anos mais difíceis da vida, este signo finalmente volta a se sentir vivo em 2026

Um ciclo de reconstrução dá lugar a mais direção e propósito

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 13:00

Depois de um período longo de desgaste emocional, perdas e sensação de estar andando em círculos, um signo finalmente encontra espaço para respirar em 2026. Segundo o astrólogo Evan Nathaniel Grim, o novo ano traz mais clareza, direção e chances reais de crescimento. Não é um caminho fácil, mas é um caminho com sentido, algo que fez muita falta recentemente.

Áries finalmente volta a se sentir vivo em 2026, diz astrólogo

A vida não tem sido simples para Áries desde o início de 2025. Desafios profissionais, tensões nos relacionamentos e a sensação constante de estar carregando peso demais marcaram esse período. Para muitos arianos, foi um ano de perdas, encerramentos forçados e dúvidas profundas sobre o próprio rumo.

Segundo o astrólogo Evan Nathaniel Grim, esse ciclo difícil não começou agora. Desde 2023, Áries vem desmontando antigas estruturas da própria vida, mesmo sem enxergar claramente o que viria depois. Isso trouxe insegurança, cansaço emocional e a sensação de estar vivendo no modo sobrevivência.

Em 2026, esse cenário começa a mudar. De acordo com Grim, o novo ano traz mais visibilidade sobre o que Áries está construindo e para onde está indo. Ainda existirão obstáculos, mas, diferente de antes, agora há direção, propósito e consciência das escolhas feitas.

Grim destaca que Áries entra em um ciclo de ação mais madura. A energia deixa de ser impulsiva e passa a ser estratégica. Existe mais foco, mais responsabilidade e, principalmente, mais força para enfrentar o que surgir sem se perder no processo. Os desafios deixam de paralisar e passam a impulsionar.

Mesmo quando surgir a sensação de repetição dos problemas antigos, a diferença estará na postura. Em 2026, Áries não reage mais no automático. Age com intenção, visão de longo prazo e maior conexão com seus objetivos reais.

Para quem é de Áries e espera por avanços na carreira, mais estabilidade emocional ou novas experiências afetivas, 2026 abre possibilidades reais. O crescimento vem com esforço, mas também com recompensas. O sentimento predominante deixa de ser exaustão e passa a ser reconstrução.

