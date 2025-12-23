Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vai jogar na Mega da Virada? Veja o que realmente pode aumentar suas chances de ganhar

Prêmio chega a R$ 1 bilhão, mas matemática mostra que só uma estratégia faz diferença na hora da aposta

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 14:55

Mega da Virada
Mega da Virada Crédito: Agência Brasil

A Mega da Virada chega a 2025 com um prêmio estimado em R$ 1 bilhão, o maior da história do concurso especial das Loterias Caixa. Com apostas abertas até quarta-feira (31), às 20h, milhões de brasileiros repetem o ritual de fim de ano na esperança de começar 2026 milionários. Mas o que, de fato, pode aumentar as chances de ganhar?

De acordo com cálculos da Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples é de uma em 50.063.860. Em termos práticos, isso significa que escolher números considerados “da sorte”, repetir combinações que já saíram ou apostar em datas especiais não altera em nada o resultado. Todas as combinações têm exatamente a mesma chance de serem sorteadas.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
1 de 5
1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Segundo matemáticos ouvidos pela BBC News Brasil, a única forma real de aumentar a probabilidade é fazer mais jogos. Isso pode acontecer de duas maneiras: registrando várias apostas simples ou optando pela aposta múltipla, quando o jogador marca mais de seis números no mesmo volante. Ao apostar em sete dezenas, por exemplo, o custo do jogo sobe, mas a chance de acerto melhora de forma significativa, já que o apostador passa a concorrer com várias combinações ao mesmo tempo.

Outra estratégia apontada como eficiente é participar de bolões. Ao dividir o valor com outras pessoas, é possível fazer apostas mais robustas, com oito, nove ou até mais números. A desvantagem é dividir o prêmio em caso de vitória, mas, segundo especialistas, essa ainda é uma das formas mais inteligentes de aumentar as chances sem gastar tanto individualmente.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria?

Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux
Porsche Cayenne E-Hybrid (2025) é custa em torno de R$ 835 mil por Reprodução/Porsche Brazil
Com prêmios maiores, é possível comprar uma Ferrari SF90 Spider, que custa em torno de R$ 7,9 milhões por Reprodução/Ferrari
Uma lancha Azov Z380C pode ser comprada com prêmios menores, pois custa aproximadamente R$ 900 mil por Divulgação/Azov Yachts
Um Catamarã SCat 440 pode custar até R$ 5 milhões com todos os acessórios disponíveis por Repordução/Estaleiro SCat
Um apartamento de 209 m² e 2 quartos no Jardim Europa, um dos bairros mais nobres de São Paulo, pode custa cerca de R$ 3,4 milhões por Repordução/Zapimóveis/ Pmztec
Anel Solitário em Ouro Branco 18k com Diamante da Vivara custa R$ 153,5 mil por Reprodução/Vivara
Um iPhone 16 Pro Max de 1 TB custa cerca de R$ 15,5 mil por Reprodução/Apple
O relógio Submariner Date Oyster, feito com ouro branco, da marca Rolex, custa cerca de R$ 418 mil por Reprodução/Rolex
Uma sandália Just Jewel da marca Christian Louboutin custa em torno de R$ 17,2 mil por Reprodução/Farfetch
Air Jordan 4 Retro Eminem x Carhartt teve apenas 10 pares fabricados e custa mais de R$ 200 mil por Reprodução
Um MacBook Pro de 14 polegadas com memória unificada de 32 GB, SSD de 2 TB, adaptador de energia USB‑C de 96W pode ser comprado por cerca de R$ 32,3 mil por Reprodução/Apple
1 de 12
Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux

Os matemáticos reforçam que a Mega da Virada não deve ser encarada como investimento. As chances continuam sendo extremamente baixas, mesmo com o prêmio recorde. Ainda assim, há uma diferença importante em relação aos demais concursos do ano: o prêmio não acumula. Se ninguém acertar as seis dezenas, o valor é distribuído entre quem fizer cinco ou quatro acertos, o que torna o retorno mais provável.

Leia mais

Imagem - 5 signos estão com toda sorte a seu favor e tem 90% de possibilidade de ganhar na Mega da Virada

5 signos estão com toda sorte a seu favor e tem 90% de possibilidade de ganhar na Mega da Virada

Imagem - Melhor não ignorar: veja os números que não podem faltar na Mega da Virada de cada signo

Melhor não ignorar: veja os números que não podem faltar na Mega da Virada de cada signo

Imagem - Idosa diz que acertou números da Mega da Virada e acusa lotérica de não registrar jogo

Idosa diz que acertou números da Mega da Virada e acusa lotérica de não registrar jogo

A recomendação final dos especialistas é clara. Não existe fórmula mágica, número quente ou combinação infalível. O que aumenta a chance é apenas o volume de apostas. O resto faz parte do imaginário coletivo e do sonho que acompanha a virada do ano.

Tags:

Loteria Mega-sena

Mais recentes

Imagem - Recado do Universo: Alguns signos buscam reconciliação mas precisam ter empatia e cuidado hoje (23 de dezembro)

Recado do Universo: Alguns signos buscam reconciliação mas precisam ter empatia e cuidado hoje (23 de dezembro)
Imagem - Veja foto inédita de Marília Mendonça momentos antes da morte

Veja foto inédita de Marília Mendonça momentos antes da morte
Imagem - Dona de Mim volta no tempo e revela como Ellen e Hudson se conheceram

Dona de Mim volta no tempo e revela como Ellen e Hudson se conheceram

MAIS LIDAS

Imagem - Após polêmica com Havaianas, Ipanema debocha e dobra o número de seguidores em 48 horas
01

Após polêmica com Havaianas, Ipanema debocha e dobra o número de seguidores em 48 horas

Imagem - Governo antecipa liberação do FGTS bloqueado de 13 milhões de trabalhadores
02

Governo antecipa liberação do FGTS bloqueado de 13 milhões de trabalhadores

Imagem - Depois de um dos anos mais difíceis da vida, este signo finalmente volta a se sentir vivo em 2026
03

Depois de um dos anos mais difíceis da vida, este signo finalmente volta a se sentir vivo em 2026

Imagem - Festival anuncia shows de Tomate, Banda Eva e Thiago Aquino de graça em Salvador
04

Festival anuncia shows de Tomate, Banda Eva e Thiago Aquino de graça em Salvador