É SÓ SORTE?

Vai jogar na Mega da Virada? Veja o que realmente pode aumentar suas chances de ganhar

Prêmio chega a R$ 1 bilhão, mas matemática mostra que só uma estratégia faz diferença na hora da aposta

Fernanda Varela

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 14:55

Mega da Virada Crédito: Agência Brasil

A Mega da Virada chega a 2025 com um prêmio estimado em R$ 1 bilhão, o maior da história do concurso especial das Loterias Caixa. Com apostas abertas até quarta-feira (31), às 20h, milhões de brasileiros repetem o ritual de fim de ano na esperança de começar 2026 milionários. Mas o que, de fato, pode aumentar as chances de ganhar?

De acordo com cálculos da Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples é de uma em 50.063.860. Em termos práticos, isso significa que escolher números considerados “da sorte”, repetir combinações que já saíram ou apostar em datas especiais não altera em nada o resultado. Todas as combinações têm exatamente a mesma chance de serem sorteadas.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

Segundo matemáticos ouvidos pela BBC News Brasil, a única forma real de aumentar a probabilidade é fazer mais jogos. Isso pode acontecer de duas maneiras: registrando várias apostas simples ou optando pela aposta múltipla, quando o jogador marca mais de seis números no mesmo volante. Ao apostar em sete dezenas, por exemplo, o custo do jogo sobe, mas a chance de acerto melhora de forma significativa, já que o apostador passa a concorrer com várias combinações ao mesmo tempo.

Outra estratégia apontada como eficiente é participar de bolões. Ao dividir o valor com outras pessoas, é possível fazer apostas mais robustas, com oito, nove ou até mais números. A desvantagem é dividir o prêmio em caso de vitória, mas, segundo especialistas, essa ainda é uma das formas mais inteligentes de aumentar as chances sem gastar tanto individualmente.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria? 1 de 12

Os matemáticos reforçam que a Mega da Virada não deve ser encarada como investimento. As chances continuam sendo extremamente baixas, mesmo com o prêmio recorde. Ainda assim, há uma diferença importante em relação aos demais concursos do ano: o prêmio não acumula. Se ninguém acertar as seis dezenas, o valor é distribuído entre quem fizer cinco ou quatro acertos, o que torna o retorno mais provável.