ASTROLOGIA

Recado do Universo: Alguns signos buscam reconciliação mas precisam ter empatia e cuidado hoje (23 de dezembro)

Clima favorece conversas sinceras e gestos de empatia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 16:16

Signos e recado do universo Crédito: Imagem gerada por IA

À medida que a Lua avança para Peixes, cresce o desejo de harmonia nos relacionamentos. Discussões perdem força e dá lugar à vontade de entender o outro, mesmo sem concordar com tudo.

Este é um bom dia para conversas delicadas, pedidos de desculpa e até reaproximações inesperadas. Não por obrigação, mas por maturidade emocional.

Em família, o céu favorece acordos silenciosos, gestos de cuidado e menos cobranças. Nem tudo precisa ser resolvido agora; algumas coisas só precisam de acolhimento.