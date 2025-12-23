Acesse sua conta
Recado do Universo: Alguns signos buscam reconciliação mas precisam ter empatia e cuidado hoje (23 de dezembro)

Clima favorece conversas sinceras e gestos de empatia

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 16:16

Signos e recado do universo
Signos e recado do universo Crédito: Imagem gerada por IA

À medida que a Lua avança para Peixes, cresce o desejo de harmonia nos relacionamentos. Discussões perdem força e dá lugar à vontade de entender o outro, mesmo sem concordar com tudo.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Este é um bom dia para conversas delicadas, pedidos de desculpa e até reaproximações inesperadas. Não por obrigação, mas por maturidade emocional.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Em família, o céu favorece acordos silenciosos, gestos de cuidado e menos cobranças. Nem tudo precisa ser resolvido agora; algumas coisas só precisam de acolhimento.

Se houver algo entalado, escolha bem as palavras. O tom faz toda a diferença hoje.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Dia 23 de dezembro é feriado? Saiba mais sobre a data

Chave domina o baralho cigano desta terça-feira (23 de dezembro): decisões irreversíveis, respostas claras e virada de ciclo

Anjo da Guarda desta terça (23 de dezembro) avisa: 3 signos viverão mudança inesperada, anúncio decisivo e virada de rumo

Carta A Lua mexe com emoções e pede cautela aos signos nesta terça (23 de dezembro)

Cor e número da sorte de hoje (23 de dezembro): vibrações leves, sociais e acolhedoras antes do fim do ano

Tags:

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte Anjo

