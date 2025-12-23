ACABOU RAPIDINHO

Em protesto após propaganda, loja anuncia Havaianas a R$ 1

Venda aconteceu rapidamente em meio a polêmica com comercial da marca de chinelos

Carol Neves

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 06:46

Fernanda Torres protagoniza propaganda polêmica Crédito: Reprodução

A Calçados Guarani anunciou o fim de sua parceria com a Havaianas e esgotou em poucas horas todo o estoque de sandálias da marca ao vendê-las por apenas R$ 1. A ação, apresentada como um protesto, rapidamente repercutiu nas redes sociais. O estabelecimento fica em Brusque, no estado de Santa Catarina.

Em comunicado publicado on-line, a empresa afirmou que a decisão foi motivada por uma “provocação da marca com a população conservadora”, grupo com o qual os proprietários da loja dizem se identificar. “Encerramos a parceria com a Havaianas por tempo indeterminado. A venda por R$ 1 é um protesto e uma forma de mostrar nosso posicionamento”, declarou a loja, segundo o portal NDMais.

Bolsonaristas tentam boicotar marca Havaianas 1 de 6

A iniciativa da Calçados Guarani surge em meio à repercussão de uma campanha publicitária recente da Havaianas, estrelada pela atriz Fernanda Torres. No vídeo, ela afirma: “Desculpa, mas eu não quero que você comece 2026 com o pé direito”. A frase, que faz referência à expressão popular de boa sorte, foi interpretada por parte do público como uma crítica velada à direita política.

A campanha dividiu opiniões nas redes sociais: enquanto alguns usuários elogiaram a criatividade da peça, outros acusaram a marca de promover uma mensagem política de maneira subliminar. O episódio gerou uma onda de críticas e manifestações de boicote à Havaianas com incentivo de políticos do espectro bolsonarista.

Até o momento, a Havaianas não se pronunciou oficialmente sobre o boicote sugerido por direitas à marca.