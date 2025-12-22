APÓS CAMPANHA

Ações da Alpargatas caem e empresa perde R$ 200 milhões em meio a boicote bolsonarista às Havaianas

Propaganda com Fernanda Torres causou polêmica ao dizer para não começar o ano com o pé direito

Carol Neves

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 17:38

Propaganda é protagonizada por Fernanda Torres Crédito: Reprodução

Em meio a uma campanha de boicote nas redes sociais, as ações da Alpargatas, empresa responsável pela marca Havaianas, operam em queda nesta segunda-feira (22). O movimento ocorre após a veiculação de uma peça publicitária estrelada pela atriz Fernanda Torres, que gerou críticas e reações políticas.

Por volta das 14h, os papéis da companhia eram negociados a R$ 11,40, com baixa de 2,7%. Mais cedo, a desvalorização chegou a 3,2%, antes de uma leve recuperação ao longo da tarde. A queda no pregão representa uma redução estimada de cerca de R$ 200 milhões no valor de mercado da empresa, que atualmente soma aproximadamente R$ 7,3 bilhões na B3, a bolsa brasileira.

Apesar do recuo registrado hoje, o desempenho recente da ação vinha sendo positivo, segundo levantamento do portal Uol. Nos últimos 12 meses, os papéis da Alpargatas acumulam valorização de 84%. Em janeiro, cada ação era negociada a R$ 6,18.

Bolsonaristas tentam boicotar marca Havaianas 1 de 6

Campanha com Fernanda Torres

A pressão sobre os papéis ocorre em meio à reação negativa de parte do público a uma campanha publicitária da Havaianas. No vídeo, Fernanda Torres afirma: "Desculpa, mas eu não quero que você comece 2026 com o pé direito. Não, não é nada contra a sorte, mas vamos combinar: sorte não depende de você, né? Depende de sorte. O que eu desejo é que você comece o ano novo com os dois pés".

Nas redes sociais, usuários acusam a marca de adotar um posicionamento político alinhado à esquerda e prometem deixar de consumir os produtos. O boicote ganhou adesão de políticos de direita, como o deputado cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que passaram a criticar publicamente a empresa.

Eduardo Bolsonaro divulgou um vídeo em que joga um par de Havaianas no lixo. Cassado pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados por excesso de faltas, ele afirmou que pretende começar o próximo ano “de pé direito”, mas sem utilizar sandálias da marca. "Eu achava que isso aqui era um símbolo nacional. Já vi muito gringo com essa bandeirinha do Brasil no pé, só que eu me enganei", disse ele, ao se referir à atriz como "declaradamente de esquerda".

Já Nikolas Ferreira ironizou o slogan tradicional da empresa ao publicar no X (antigo Twitter): "Havaianas, nem todo mundo agora vai usar", em alusão à frase “Havaianas, todo mundo usa”.