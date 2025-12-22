VÍDEO

Deputado baiano corta Havaianas após comercial da marca com Fernanda Torres

Leandro de Jesus (PL) protesta contra peça publicitária nas redes sociais

Millena Marques

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 11:57

Leandro de Jesus (PL) protesta contra comercial das Havaianas Crédito: Reprodução/Instagram

O deputado estadual baiano Leandro de Jesus (PL) é um dos políticos que participam da tentativa de boicote à marca brasileira Havaianas. O descontentamento dos direitistas acontece desde domingo (21), após a veiculação de um comercial da empresa com a atriz Fernanda Torres.

Em publicação nas redes sociais, Leandro de Jesus aparece cortando um par de chinelos da marca em vídeo. Ele ainda pede que os seus seguidores deixem de usar Havaianas.

"Estou viajando e só trouxe um chinelo, mas é inadmissível o que a marca deste chinelo promoveu em sua propaganda. Ou seja, agindo contra o Brasil e contra os brasileiros patriotas", disse.

"Portanto, não usem mais essa porcaria porque, quando a gente usa, fazemos propaganda. Joguem no lixo. Não podemos dar palanque e fazer propaganda para quem está contra o Brasil e contra os conservadores", concluiu.

Entenda a polêmica

Figuras ligadas ao bolsonarismo querem promover um boicote à marca brasileira Havaianas desde o último domingo (21). Políticos e militantes de direita se sentiram atacados após um novo comercial estrelado pela atriz Fernanda Torres.

Na propaganda, a atriz, que ganhou destaque internacional após estrelar o premiado Ainda Estou Aqui, aparece falando sobre não começar o próximo ano com o pé direito. A fala foi entendida como um ataque aos direitistas.

“Desculpa, mas eu não quero que você comece 2026 com o pé direito. Não, não é nada contra a sorte, mas vamos combinar: sorte não depende de você, depende, depende de sorte. O que eu desejo é que você comece o Ano Novo com os dois pés. Os dois pés na porta, os dois pés na estrada, os dois pés na jaca, os dois pés onde você quiser. Vai com tudo, de corpo e alma, da cabeça aos pés”, diz o texto encenado pela atriz na peça publicitária.