Havaianas canceladas? Entenda tentativa de boicote à marca brasileira

Políticos ligados ao bolsonarismo demostraram descontentamento após comercial com a atriz Fernanda Torres

Millena Marques

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 08:49

Figuras ligadas ao bolsonarismo querem promover um boicote à marca brasileira Havaianas desde o último domingo (21). Políticos e militantes de direita se sentiram atacados após um novo comercial estrelado pela atriz Fernanda Torres.

Na propaganda, a atriz, que ganhou destaque internacional após estrelar o premiado Ainda Estou Aqui, aparece falando sobre não começar o próximo ano com o pé direito. A fala foi entendida como um ataque aos direitistas.

“Desculpa, mas eu não quero que você comece 2026 com o pé direito. Não, não é nada contra a sorte, mas vamos combinar: sorte não depende de você, depende, depende de sorte. O que eu desejo é que você comece o Ano Novo com os dois pés. Os dois pés na porta, os dois pés na estrada, os dois pés na jaca, os dois pés onde você quiser. Vai com tudo, de corpo e alma, da cabeça aos pés”, diz o texto encenado pela atriz na peça publicitária.

Nas redes sociais, diversos políticos demonstraram descontentamento. O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) utilizou seu perfil na rede social X para demonstrar insatisfação, usando o trocadilho mais conhecido da marca: “Havaianas: todo mundo usa”. Segundo o parlamentar mineiro, as pessoas vão parar de usar o chinelo. “Havaianas, nem todo mundo agora vai usar”, escreveu Nikolas Ferreira na publicação.

Já o deputado bolsonarista e vice-líder da Oposição na Câmara dos Deputados, Rodrigo Valadares (União-SE), disse que a marca fez “campanha política explícita contra a direita” e sugeriu o uso de outras marcas de sandália. “Seguimos firmes na defesa de Deus, pátria, família e liberdade. Por aqui, vamos de Rider, Ipanema, Crocs e outras”, escreveu.

Quem também se posicionou foi o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos e teve o mandato cassado por faltas pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.

“Só que eu me enganei. Eles escolheram para ser a garota-propaganda da sandália uma pessoa declaradamente de esquerda. Uma pessoa que não está nem aí, ou melhor, defende a prisão da Débora do batom, da Adalgilza, da Iraci Nagoshi e ainda fala para você não começar o ano com o pé direito”, criticou. Após as críticas, Eduardo joga “o pé direito e o esquerdo” no lixo.

Se, por um lado, direitistas tentam promover um boicote à marca, figuras ligadas à esquerda brasileira publicaram conteúdos de apoio ao comercial. É o caso da empresária Paula Lavigne, esposa do cantor Caetano Veloso. No Instagram, ela publicou um vídeo com dezenas de sandálias Havaianas ao som de Boiadeiro (1950), canção de Luiz Gonzaga. “Guarda teu gado e vai pra junto do teu bem”, diz trecho da música, que pode ser entendido como uma indireta aos apoiadores de Bolsonaro.

Repercussão

Nas redes sociais, especialistas em marketing e direito empresarial explicaram o impacto que o comercial pode causar para a marca e para os franqueados. O empresário Zé André Marques, que não concordou com o conteúdo da peça publicitária, analisou o movimento como estratégico.

“Marca que se posiciona faz uma escolha consciente, atrai um público e repele outro. Toda decisão tem consequência, gostando ou não dela. E o mesmo vale para contratação. Empresa que não tem posicionamento claro atrai qualquer pessoa e depois reclama do time. Quando você define quem sua empresa é, no que acredita e para onde vai, começa a atrair a equipe certa e afastar quem não combina com o jogo”, escreveu.

Já a advogada Thais Tedesco, especialista em direito empresarial, afirmou que franqueados prejudicados com a repercussão do cancelamento podem buscar reparação por danos materiais.

“Se a própria franqueadora gera repercussão negativa relevante, com impacto direto no faturamento e na reputação da unidade, isso pode configurar quebra da boa-fé objetiva, frustração da função do contrato e até inadimplemento contratual”, escreveu.

“Traduzindo do ‘juridiquês’ para o português claro: prejuízo comprovado pode dar margem à rescisão sem multa e ao pedido de indenização por danos materiais. Franquia não é contrato de fé cega. Marca forte exige responsabilidade, porque humor mal calculado vira passivo jurídico”, completou.