Como as pessoas se vestiam pra ir à praia em Salvador nos anos 80 e 90

Modelos asa-delta e biquínis de cintura alta marcaram época

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 06:15

Praia em Salvador em 1991
Praia em Salvador em 1991 Crédito: Claudionor Junior/Arquivo CORREIO

As praias de Salvador, entre as décadas de 1980 e 1990, funcionavam como verdadeiras passarelas a céu aberto, onde moda, comportamento e identidade se encontravam à beira-mar. Biquínis de cintura alta, modelos asa-delta, cortininha e hot pants dominavam a areia, refletindo uma estética marcada por cores vibrantes, estampas tropicais e forte influência da cultura pop e do surfwear.

Décadas depois, esses clássicos noventistas voltam a ganhar espaço, mostrando que a moda praia daquele período não ficou no passado: ela ressurge na contemporaneidade em releituras atualizadas, provando que o estilo que marcou gerações continua vivo e relevante.

Como eram as praias de Salvador nos anos 1980 e 1990

Porto da Barra em 1996. Lycra brilhante e tecidos tecnológicos eram aposta da moda praia da época por Márcio Costa e Silva/Arquivo CORREIO
Praia da Aleluia em 1995. O visual esportivo influenciava biquínis e saídas de praia por Claudionor Junior/Arquivo CORREIO
Praia de Ondina, em 1996. O estilo era descontraído, mas sempre atento às tendências do momento por Claudionor Junior/Arquivo CORREIO
Areia, sol e biquíni asa-delta: símbolo absoluto das praias de Salvador nos anos 80 e 90 por Claudionor Junior/Arquivo CORREIO
O estilo era descontraído, mas sempre atento às tendências do momento por Claudionor Junior/Arquivo CORREIO
Peças que valorizavam o corpo ganharam destaque nas praias da capital baiana por Carlos Catela/Arquivo CORREIO
A moda praia também era expressão de liberdade e atitude por Jorge de Jesus/Arquivo CORREIO
A moda das praias de Salvador ajudou a ditar tendências nacionais por Antenor Pereira/arquivo CCORREIO
O biquíni era protagonista, mas a atitude fazia toda a diferença por Marcelo Tinoco/Arquivo CORREIO
Modelos minimalistas dividiam espaço com biquínis ousados e cheios de personalidade por Marcelo Tinoco/Arquivo CORREIO
1 de 10
Porto da Barra em 1996. Lycra brilhante e tecidos tecnológicos eram aposta da moda praia da época por Márcio Costa e Silva/Arquivo CORREIO

Salvador

