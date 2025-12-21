MODA

Como as pessoas se vestiam pra ir à praia em Salvador nos anos 80 e 90

Modelos asa-delta e biquínis de cintura alta marcaram época

Millena Marques

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 06:15

Praia em Salvador em 1991 Crédito: Claudionor Junior/Arquivo CORREIO

As praias de Salvador, entre as décadas de 1980 e 1990, funcionavam como verdadeiras passarelas a céu aberto, onde moda, comportamento e identidade se encontravam à beira-mar. Biquínis de cintura alta, modelos asa-delta, cortininha e hot pants dominavam a areia, refletindo uma estética marcada por cores vibrantes, estampas tropicais e forte influência da cultura pop e do surfwear.

Décadas depois, esses clássicos noventistas voltam a ganhar espaço, mostrando que a moda praia daquele período não ficou no passado: ela ressurge na contemporaneidade em releituras atualizadas, provando que o estilo que marcou gerações continua vivo e relevante.