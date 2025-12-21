Como as pessoas se vestiam pra ir à praia em Salvador nos anos 80 e 90

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 06:15
As praias de Salvador, entre as décadas de 1980 e 1990, funcionavam como verdadeiras passarelas a céu aberto, onde moda, comportamento e identidade se encontravam à beira-mar. Biquínis de cintura alta, modelos asa-delta, cortininha e hot pants dominavam a areia, refletindo uma estética marcada por cores vibrantes, estampas tropicais e forte influência da cultura pop e do surfwear.
Décadas depois, esses clássicos noventistas voltam a ganhar espaço, mostrando que a moda praia daquele período não ficou no passado: ela ressurge na contemporaneidade em releituras atualizadas, provando que o estilo que marcou gerações continua vivo e relevante.
Como eram as praias de Salvador nos anos 1980 e 1990