BRASIL

Polêmica de boicote: saiba quem são os donos das Havaianas

Políticos de direita demonstraram descontentamento após novo comercial com Fernanda Torres

Millena Marques

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 10:30

Havaianas foi comrpada Crédito: Divulgação

A marca brasileira Havaianas é alvo de uma tentativa de boicote promovida por políticos e militantes de direita. A polêmica veio à tona no último domingo (21), após a atriz Fernanda Torres falar sobre não começar o próximo ano com o pé direito durante um comercial da empresa. Mas, afinal, quem são os donos das Havaianas?

As Havaianas são controladas pelo grupo Alpargatas, que foi adquirido pela família Moreira Salles em 2017. Fundada em 1907, a empresa esteve sob o controle do grupo Camargo Corrêa entre 1982 e 2015. Nesse período, a Camargo Corrêa acabou vendendo o negócio ao grupo J&F, controlador da JBS, em meio às investigações da Operação Lava Jato.

Bolsonaristas tentam boicotar marca Havaianas 1 de 6

Posteriormente, a própria J&F também enfrentou problemas com a Justiça, o que levou à mudança no controle da companhia. A gestora Cambuhy, a holding Itaúsa — das famílias Setubal e Villela, ligadas ao banco Itaú — e a Brasil Warrant, da família Moreira Salles, passaram então a assumir o comando da Alpargatas.

Uma das famílias mais ricas e influentes do Brasil, a família Moreira Salles tem um patrimônio estimado em R$ 120 bilhões. A fortuna inclui participações no Itaú/Unibanco e na Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) — responsável por 75% do nióbio do mundo — e plantações de laranja e café no interior de São Paulo.

A fala de Fernanda Torres foi entendida como um ataque aos direitistas. “Desculpa, mas eu não quero que você comece 2026 com o pé direito. Não, não é nada contra a sorte, mas vamos combinar: sorte não depende de você, depende, depende de sorte. O que eu desejo é que você comece o Ano Novo com os dois pés. Os dois pés na porta, os dois pés na estrada, os dois pés na jaca, os dois pés onde você quiser. Vai com tudo, de corpo e alma, da cabeça aos pés”, diz o texto encenado pela atriz na peça publicitária.