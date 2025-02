OSCAR 2025

Um dos cineastas mais ricos do mundo: de onde vem a fortuna do diretor de ‘Ainda Estou Aqui’?

Com mais de 30 filmes na sua carreira, Walter Salles é o 10º brasileiro mais rico na lista de bilionários da Forbes

Fortuna de Walter Salles só não é maior do que o patrimônio de George Lucas e Steven Spielberg Crédito: Kevin Mazur/Getty Images

Ele estudou economia na PUC-RJ e cursou licenciatura em comunicação audiovisual pela Universidade do Sul da Califórnia, nos Estados Unidos. É filho do fundador de um dos bancos mais tradicionais do Brasil. Tem, atualmente, uma fortuna estimada em 25 bilhões de reais, segundo a Forbes. E é também o diretor da primeira produção nacional indicada a concorrer ao Oscar de Melhor Filme, categoria principal do prêmio, que arrebatou ainda outras duas indicações: a de melhor atriz para Fernanda Torres e de melhor filme estrangeiro. >

O nome de Walter Sales não só faz história no cinema com 'Ainda Estou Aqui (2024), mas está entre os 10 bilionários do Brasil, além de ser o terceiro cineasta mais rico do mundo, atrás somente de George Lucas e Steven Spielberg, ambos com uma fortuna convertida em reais de mais de R$ 30 milhões. Mas foi vivendo de arte que ele acumulou toda essa fortuna? Na verdade, não muito. >

A mãe, Elisa Gonçalves, foi embaixatriz e funcionária da Estação Central do Brasil - mesmo local que serviu de cenário para a história de Dora e Josué, que Walter Salles contou em 1998. O filme recebeu 17 prêmios em 16 eventos de que participou, entre eles a indicação no Oscar daquele ano de melhor Filme Estrangeiro e de Melhor Atriz para Fernanda Montenegro. >

Já o pai do diretor bilionário, Walther Moreira Salles, é fundador do Unibanco – que se fundiu com o Banco Itaú, em 2008. Walther Moreira Salles foi embaixador e se tornou ainda investidor da principal exportadora de nióbio do mundo, a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM). O Instituto Moreira Salles é mais um patrimônio da família, entidade que se dedica à conservação das artes e cultura. Toda essa fortuna é dividida com os irmãos, Pedro Moreira Salles e João Moreira Salles. Ainda segundo a Forbes, o montante acumulado pelos herdeiros ultrapassa os R$ 116 bilhões. >

Mais rico que a Oprah Winfrey (que acumula um patrimônio de R$ 17 bilhões)? Sim. E mesmo que a fortuna não tenha sido acumulada no segmento audiovisual, Walter Salles não poupou talento na carreira no cinema ao dirigir, além de ‘Ainda Estou Aqui’, os premiados ‘Central do Brasil’ (1998) e ‘Diários de Motocicleta’ (2004). Na filmografia do diretor tem ainda Abril Despedaçado (2001) e ‘Na Estrada’ (2012). Em ‘Cidade de Deus’ (2002), Salles deixou sua marca também atuando como produtor no longa de Fernando Meirelles e Kátia Lund. >

Incluído em 2003 na lista dos 40 melhores diretores do mundo feita pelo jornal britânico The Guardian, para além de sua fortuna, Salles soma mais de 30 filmes em 31 anos de carreira como cineasta. Faltando menos de um mês para a cerimônia do Oscar, que acontece no dia 2 de março, ‘Ainda Estou Aqui’ coleciona prêmios em importantes festivais internacionais e a gente vai mencionar um por um. >

No Festival de Veneza, venceu o prêmio de Melhor Roteiro e recebeu o Green Drop Award. Também conquistou o Prêmio do Público no Vancouver International Film Festival, no Mill Valley Film Festival e no Miami Film Festival GEMS. No Festival de Pessac, na França, levou o Prêmio Danielle Le Roy e o Prêmio do Público. Já no Brasil, a produção continua ocupando o 1º lugar nas salas de exibição e já bateu a marca de 4 milhões de expectadores, confirmando o sucesso de público e crítica e mais o marco que representa para o cinema nacional.>

