Obstáculo? Entenda por que o filme 'Emília Perez' se tornou o grande rival do Brasil no Oscar

'Emilia Perez' já tem sessões de pré-estreia em Salvador enquanto 'Ainda Estou Aqui' chega a marca de 4 milhões de espectadores

Priscila Natividade

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 17:33

Cartaz do filme Crédito: Divulgação

'Ainda Estou Aqui' acaba de bater 4 milhões de espectadores no Brasil e segue aclamado por onde passa, tanto pelo público quanto pela crítica especializada. Estrelado por Fernanda Torres e Selton Melo, o longa de Walter Salles fez história no cinema ao concorrer mais que merecidamente em três categorias no Oscar 2025: melhor filme, melhor filme estrangeiro e melhor atriz para Fernanda Torres. >

Na disputa pela estatueta com outros nove filmes, 'Ainda Estou Aqui' acabou ganhando um polêmico rival e a gente explica por que a briga com a produção francesa está tão acirrada. 'Emilia Perez' já tem sessões de pré-estreia em seis salas de cinema de Salvador, antes mesmo da estreia oficial no Brasil, a partir da semana que vem (veja onde assistir abaixo). Mas como a produção francesa vem chamando tanta atenção e acumulando indicações aos principais prêmios do setor?>

"O fator principal é porque 'Emilia Perez bate de frente com a produção brasileira nas categorias em que está concorrendo, especialmente na categoria em que é mais provável o Brasil levar, a de melhor filme internacional. Existe essa rivalidade mais direta, muito provavelmente por conta também de algumas polêmicas que envolvem a produção francesa sobre o México", afirma o crítico de cinema e criador do perfil @coisadecinefilo, Felipe Aguiar, que assistiu ao filme e vai explicar melhor essa 'treta' toda que Emília Perez vem causando:>

"Você torna o México uma alegoria terrível, reproduzindo o que os EUA vivem fazendo em inúmeras produções. Ele estereotipa de uma forma absurda essa realidade e aí ele retrata uma violência que, de fato, existe, mas de forma extremamente exagerada. Todo o cerne, que é mais interessante, da discussão social sobre esses corpos trans e as violências que esses sofrem para existirem e serem o que são é renegado a um segundo lugar, porque o que é mais relevante é o sangue, a chacina".>

Cena de Emilia Perez Crédito: Divulgação

Dirigido por um francês, ambientado no México. Inclusive, o diretor francês Jacques Audiard, responsável pela produção, chocou e gerou controvérsias ao revelar que não realizou pesquisas sobre o México para compor a história. Com 13 indicações ao Oscar e dividindo opiniões de amor e ódio, 'Emilia Perez' pode tirar o Oscar de 'Ainda Estou Aqui'?>

"É importante a gente lembrar que a corrida para o Oscar nada mais é que uma grande campanha política e financeira. Então, 'Emília Perez' pode sair na frente nesse sentido. Ainda que acumule críticas duríssimas pelo esteriótipo criado pela narrativa francesa que tenta falar do México sem nenhum mexicano na produção, há uma campanha fortíssima pelo filme desde Cannes".>

Cartaz de Ainda Estou Aqui Crédito: Divulgação

Mas, se depender da gente, o Oscar já é nosso sim. Na 12ª semana de exibição nos cinemas, 'Ainda Estou Aqui' já somou R$ 84,3 milhões em arrecadação e vem acumulando uma torcida imensa até mesmo dos mexicanos. As chances de Fernanda Torres trazer a estatueta para o Brasil são reais, como garante o especialista.>

"Isso é um feito para o Brasil gigantesco e a gente tem que se orgulhar muito disso. A vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro nessa reta final até o Oscar conseguiu galgar dezenas de degraus na competição e se aproximar de possibilidades mais palpáveis, tornando, sim, o Oscar algo possível", comenta.>

Correndo ali por fora da rivalidade entre 'Emilia Perez' e 'Ainda Estou Aqui', Felipe diz que ainda tem filmes entre os indicados à categoria de melhor filme que podem surpreender.>

"Duas escolhas um pouco mais clássicas entre o que a academia costuma premiar em melhor filme nesses quase 100 anos seriam o 'O Brutalista' e 'Conclave' . No entanto, se a gente pensar em um 'elemento surpresa', eu apostaria em 'Anora'. É um filme que sai do óbvio por ser uma narrativa meio frustrada e hiper realista de um Romeu e Julieta mais atualizado", analisa Felipe Aguiar.>

Ah, e fica aqui mais uma dica: de 6 a 10 de fevereiro tem a primeira edição do ano da Semana do Cinema. Nas redes participantes, a entrada vai custar R$ 10, com direito a descontos também no combo de pipoca e bebida. E a promoção vale para os filmes que concorrem ao Oscar.>

