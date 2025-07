FAMOSOS

'Nunca vi isso na minha vida': Tays Reis desabafa após diagnostico da filha de 2 anos e faz alerta

Cantora contou que a filha sofre com dores intensas e que buscará tratamento com laser para aliviar os sintomas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de julho de 2025 às 15:46

Tays Reis, Biel e a filha Pietra Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A cantora Tays Reis usou as redes sociais na madrugada desta terça-feira (01) para relatar momentos de angústia com a filha Pietra, fruto do relacionamento com o cantor Biel. A menina, que completa 3 anos em breve, foi diagnosticada com a Síndrome Mão-Pé-Boca, infecção viral comum em crianças e altamente contagiosa. >

Visivelmente abalada, Tays fez uma série de vídeos nos stories do Instagram, onde desabafou sobre a situação. “Estou exausta, consegui colocar a Pietra para dormir agora, mas vou falar uma coisa para vocês… estou arrasada. A Pietra está chorando de dor desde cedo, e eu não sei mais o que fazer. A boquinha dela está toda ferida”, disse emocionada.>

Segundo a cantora, Pietra apresenta feridas na boca, bolhas nas mãos e nos pés, sintomas típicos da síndrome. Inicialmente, o diagnóstico médico citado foi “febre aftosa”, o que deixou Tays confusa. “Eu nunca vi isso na minha vida. Febre aftosa é o que dá em animal. Existe gripe aftosa que dá em criança. O médico está certo ou errado? Agora fiquei confusa, gente.”>

O alerta para a síndrome havia sido dado anteriormente pela escola da criança, mas Tays admitiu não ter dado a devida atenção. “Recebemos um comunicado da escola dizendo que algumas crianças estavam com esses sintomas. E eu nem levei a sério, e essa semana a Pietra pegou exatamente o que a escola tinha alertado”, contou.>

Ela também compartilhou o desespero com o diagnóstico e as noites sem dormir. “Já é a terceira noite que a gente não dorme, e hoje foi a pior. Toda hora ela acorda gritando falando que a boca está doendo. Estou pedindo para Deus me acalmar porque tenho que dar forças para ela. Estou acabada.”>