LUTO

Morre Mary Terezinha, ícone da música gaúcha e ex-parceira de Teixeirinha, aos 79 anos

Cantora, acordeonista e atriz, Mary ficou conhecida como a “menina da gaita” e marcou gerações

Mary Terezinha Cabral Brum, conhecida artisticamente como Mary Terezinha, faleceu nesta segunda-feira (30), aos 79 anos, em sua residência em Porto Alegre (RS). A artista, que ganhou notoriedade ao formar uma das duplas mais queridas da música regional com Teixeirinha, deixou um legado de composições, filmes e apresentações marcantes. >

A informação foi confirmada por sua filha, Liane Teixeira, que relatou que a mãe morreu de forma tranquila, assistindo televisão. As causas da morte ainda não foram divulgadas.>

“Minha mãe foi uma mulher à frente do seu tempo, pioneira tanto na música quanto na vida. Sempre foi verdadeira e autêntica. Partiu em paz”, declarou Liane.>

Mary teve dois filhos com Teixeirinha: Liane e Alexandre Teixeira.>

O velório será realizado nesta terça-feira (01), a partir das 13h, na Capela Premium do Cemitério João XXIII, em Porto Alegre. A cerimônia de despedida está marcada para as 19h.>

Conhecida como a “menina da gaita”, Mary Terezinha foi mais do que cantora. Ela brilhou como acordeonista, compositora e atriz, sendo uma das raras mulheres a conquistar espaço de destaque na música regional do sul do Brasil nas décadas de 1960 a 1980.>