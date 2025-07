BASTIDORES

Sobrinho de Silvio Santos deixa cargo de chefia no SBT após 45 anos; substituto já foi escolhido

Leon Abravanel se despede da superintendência de criação e produção da emissora

O Sbt anunciou nesta segunda-feira (30) uma importante mudança: Leon Abravanel não ocupa mais o cargo de superintendente de Criação e Produção de Conteúdo. Com 45 anos de trajetória na emissora, Leon, que é sobrinho de Silvio Santos, estava à frente do setor responsável por coordenar a linha criativa da programação.>

“O Leon sempre foi uma pessoa extremamente fiel, íntegra, leal e parceira tanto do SBT quanto da nossa família. Conviveu por muitos anos na linha direta com meu pai e ajudou a construir a nossa história. Somos eternamente gratas a ele por tudo que ele fez e por quem ele é”, declarou Daniela Beyruti, CEO do SBT e prima de Leon, em nota à imprensa.>

A direção da emissora já definiu quem assume a função. O substituto será o empresário e criador dos palhaços Patati e Patatá, Rinaldi Faria. Ele já atua na emissora com o programa Bom Dia & Cia e traz experiência no setor de entretenimento e produção infantil. >

No comunicado, o SBT reforçou o reconhecimento pelo trabalho do agora ex-superintendente:>

“Agradecemos ao Leon por todo empenho e profissionalismo frente às produções do SBT por 45 anos, construindo uma carreira sólida e sempre contribuindo de forma positiva com a emissora. Seguimos contando com o Leon no relacionamento com os artistas”.>