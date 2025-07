NOVELA DAS 6

Público reage à estreia de 'Êta Mundo Melhor!': 'Se isso é o melhor, imagina o pior'

Nova novela das seis estreou nesta segunda (30) e bateu recorde de audiência na Globo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de julho de 2025 às 11:58

Sérgio Guizé como Candinho em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

Êta Mundo Melhor!, a nova novela das 18h que estreou nesta segunda-feira na TV Globo, substituindo Garota do Momento, teve um capítulo um tanto peculiar e não foi por motivos leves. Em apenas 10 minutos, o público viu um bebê ser sequestrado, uma personagem morrer em um incêndio e o protagonista Candinho (Sérgio Guizé) mergulhar em sofrimento.>

Com texto assinado por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, e direção artística de Amora Mautner, a continuação de Êta Mundo Bom! causou comoção e também arrancou reações bem-humoradas nas redes sociais. “Se esse é o mundo melhor, imagina o pior”, ironizou um telespectador no X (antigo Twitter). “Êta Mundo Pior seria um título mais coerente”, sugeriu outro. Houve ainda quem brincasse com o otimismo clássico de Candinho: “Quero ver ele seguir dizendo que tudo de ruim acontece pra melhorar, depois de ter o filho raptado, a mãe e a mulher mortas”.>

O público pode ter se sentido emocionalmente abalado, mas a estreia da trama foi um sucesso nos números. De acordo com dados prévios da Kantar Ibope na Grande São Paulo, Êta Mundo Melhor! marcou média de 21,4 pontos com 33,65% de share entre 18h08 e 18h58. No pico, chegou a 23,4 pontos, superando todas as estreias de novelas inéditas ou reprisadas na faixa das seis desde agosto de 2020, quando a reapresentação de Flor do Caribe alcançou 21,7 pontos.>

Desde então, títulos como A Vida da Gente (18,9), Nos Tempos do Imperador (19,1), Além da Ilusão (18,1), Mar do Sertão (20,7), Amor Perfeito (19,3), Elas por Elas (20,1), No Rancho Fundo (20,1) e Garota do Momento (21,0) ficaram atrás na comparação com a estreia de Êta Mundo Melhor!.>