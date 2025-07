NOVELA DAS 6

Confira o resumo completo do capítulo de 'Êta Mundo Melhor!' desta terça-feira (01)

No segundo capítulo da nova fase da novela, Candinho encara uma tragédia familiar, enquanto Zulma arma novos golpes com o bebê sequestrado

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de junho de 2025 às 22:00

Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" Crédito: Divulgação/TV Globo

A nova fase de Êta Mundo Melhor! estreou com tudo nesta segunda-feira (30) e, no capítulo desta terça-feira (01), os acontecimentos prometem mexer ainda mais com o coração dos telespectadores. A trama das 18h, escrita por Walcyr Carrasco com colaboração de Mauro Wilson e direção artística de Amora Mautner, traz Candinho (Sérgio Guizé) em busca desesperada pelo filho desaparecido e enfrenta uma perda irreparável no meio do caminho. >

No episódio desta terça-feira (01), Candinho descobre que seu bebê foi entregue à cigana Carmem e inicia uma corrida contra o tempo para encontrá-la. Com a ajuda de Celso e do atrapalhado detetive Sabiá, ele tenta rastrear pistas que o levem até o paradeiro da criança.>

Enquanto isso, Zulma já está com o bebê em mãos e revela a Zenaide que pretende usar a criança como “mina de ouro” para aplicar golpes e extorquir dinheiro. O que Candinho não imagina é que, ao mesmo tempo em que busca pelo filho, sofre outra dor: Anastácia, sua mãe, morre após receber a notícia do desaparecimento do neto.>

Com a perda da matriarca, a história dá um salto no tempo. Celso se revolta ao descobrir os termos do testamento de Anastácia. Do outro lado, Estela leva Anabela para o hospital, e Zulma continua aplicando golpes com a criança.>

No reformatório, Celso visita Sandra, enquanto Dita é impactada ao saber da suposta morte de Filomena por um telegrama. Ela decide ir até São Paulo para entender melhor a situação.>

O capítulo se encerra com uma nova reviravolta: Celso vê Zulma saindo de uma igreja com um bebê nos braços, levantando suspeitas que podem mudar os rumos da história.>