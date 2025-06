LEGADO

Quem é Dakota Posey? Neto de Raul Seixas chama atenção por semelhança com o avô

Filho de Scarlet Seixas, Dakota Posey vive nos EUA e resgata o espírito irreverente do avô, mesmo longe dos palcos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de junho de 2025 às 13:44

Raul Seixas Crédito: Divulgação

A energia de Raul Seixas (1945–1989) parece atravessar gerações. Aos 28 anos, Dakota Posey, neto do cantor e fruto da relação de Scarlet Seixas com um norte-americano, voltou a chamar atenção nas redes sociais ao surgir em um vídeo caseiro dançando de forma irreverente e carismática, tal qual o avô. >

As imagens, divulgadas por Scarlet no Facebook, mostram Dakota sem camisa, cabeludo e se divertindo ao som de "Como Vovó Já Dizia", enquanto dança com uma vassoura. A performance, que rapidamente viralizou entre fãs do "Maluco Beleza", impressiona pela semelhança física e gestual com Raul Seixas.>

"Meu filho anda e fica em pé tão parecido com ele. É estranho", escreveu Scarlet, de 49 anos. "O primeiro neto tem a genética dele: cabelo encaracolado e corpo magro." Além de Dakota, ela também é mãe de Ty, de 19 anos.>

Dakota nasceu e cresceu nos Estados Unidos, onde vive até hoje com a esposa, Alexis Miles. Juntos, eles mantêm uma loja de produtos naturais no Alabama. A veia artística da família não se traduziu diretamente na carreira do rapaz, que optou por um caminho fora dos holofotes, embora, segundo a mãe, ele seja um apaixonado por música. "Está sempre com uma caixinha de som por perto", brinca Scarlet.>

O público brasileiro conheceu Dakota pela primeira vez em 2012, quando ele apareceu ainda adolescente no documentário “Raul – O Início, o Fim e o Meio”, ao lado da mãe e da avó Gloria Vaquer, falecida em janeiro de 2024.>

Pai desde os 16 anos, Dakota representa a nova geração da família Seixas; mais discreta, mas ainda cercada pela aura do ídolo.>