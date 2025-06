80 ANOS

Série sobre Raul Seixas estreia na Globoplay

Julio Andrade interpreta o pai do roqueiro enquanto Ravel Andrade vive o astro na produção que estreia no Globoplay

Carol Neves

Publicado em 26 de junho de 2025 às 08:40

Raul Seixas: Eu Sou Crédito: Divulgação

A série "Raul Seixas: Eu Sou", que chega ao Globoplay nesta quinta-feira (26), traz uma história de família tanto diante quanto atrás das câmeras. Julio Andrade divide o elenco com seu irmão Ravel Andrade - o primeiro como Raul Varella, pai do cantor, e o segundo como o próprio ícone do rock brasileiro. >

Durante coletiva de imprensa realizada na última segunda-feira, Julio contou como foi emocionante ver o irmão caracterizado como o artista. "Foi bonito ver o Ravel como Raul. Tive que ir embora porque senão eu ia desconcentrar ele. Falei: 'Vou ter que ir embora porque não estou cuidando', e comecei a chorar muito", revelou. >

Julio, que se autoconvidou para o projeto, destacou a identificação natural de Ravel com o personagem. "O Ravel sempre foi Raul desde molequinho. Ele nasceu Raul, nasceu com o violão debaixo do braço. Eu que dei o primeiro violão para ele", lembrou. >

Por sua vez, Ravel falou sobre a experiência de atuar ao lado do irmão, a quem chamou de "referência". "Meu irmão é uma referência para mim, desde que eu nasci. Estar ali com ele me chamando de pai é um presente muito grande", emocionou-se. >

Série traça jornada do "Maluco Beleza">

A produção, criada por Paulo Morelli e codirigida com seu filho Pedro Morelli, acompanha a trajetória de Raul Seixas desde a infância - quando era interpretado por Pedro Burgarelli - até o sucesso nacional. >

A série mostra como o contato precoce com Elvis Presley e sua paixão por literatura moldaram o artista que revolucionou a música brasileira ao misturar rock, baião e misticismo. Cenas marcantes como suas apresentações no Festival da Canção e no Phono 73 ganham vida nos oito episódios. >