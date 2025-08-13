Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Teleférico vai reduzir tempo de deslocamento em Salvador em mais de 1h; veja por onde vai passar

Obras do projeto devem começar no primeiro semestre de 2026 no Subúrbio

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 06:00

Estação Praia Grande
Estação Praia Grande Crédito: Divulgação

O teleférico do Subúrbio de Salvador é uma das principais apostas da prefeitura para melhorar o transporte na capital. Com obras previstas para iniciarem no primeiro semestre de 2026, o modal complementar promete reduzir em mais de 1h o tempo de deslocamento dos moradores da região. A informação é da presidente da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), Tânia Scofield.

Hoje, quem mora nos bairros mais altos do Subúrbio, a exemplo do Alto da Terezinha e de Plataforma, gasta entre 1h e 1h30 para chegar à estação de metrô de Águas Claras. Com o teleférico, esse tempo será reduzido para 18 minutos.

Teleférico do Subúrbio

Estação Campinas de Pirajá por Divulgação
Estação Mané Dendê por Divulgação
Estação Mané Dendê por Divulgação
Estação Praia Grande por Divulgação
Estação Campinas de Pirajá por Divulgação
Estação de Pirajá por Divulgação
1 de 6
Estação Campinas de Pirajá por Divulgação

"É uma economia de tempo que o passageiro vai ter. Quem mora no Subúrbio e quer vir ao Centro da cidade. Hoje, ele faz um retorno grande pela BA-528, que é uma via de tráfego intenso", diz Tânia.

O teleférico do Subúrbio é um modal complementar que ligará Praia Grande ao bairro de Campinas de Pirajá em um trajeto de 4,3 quilômetros, com quatro estações. O projeto deve ser implementado em três anos.

A FMLF, órgão municipal responsável pela coordenação e elaboração de planos urbanísticos e projetos urbanístico e arquitetônicos dos principais espaços e equipamentos públicos da capital baiana, é responsável por elaborar o projeto do teleféric​o. O material deve ser entregue à Superintendência de Obras Públicas (Sucop) no final deste mês.

As quatro estações serão instaladas em Campinas de Pirajá (ao lado da estação do metrô), no centro de Pirajá, no Rio Sena (dentro do Projeto Mané Dendê) e em Praia Grande. No total, serão 27 torres. Em alguns pontos, a altura do equipamento chegará a 45 metros. Ele deve funcionar de domingo a domingo, com a tarifa incluída no modelo de integração atual.

A obra é complexa e exige um planejamento para além da construção civil. "Nós temos que fazer um trabalho grande na área social, entendendo que a população de Salvador que vai ser beneficiada com o teleférico não conhece o equipamento. A gente precisa fazer essa comunicação, fazer reuniões com as comunidades que serão diretamente beneficiadas", diz Tânia. De acordo com a presidente da fundação, os estudos complementares devem ser finalizados em dois meses.

As cabines serão projetadas para uma média de 10 passageiros. Ainda não há informações sobre quantas unidades farão parte do projeto. As informações mais precisas só serão divulgadas a partir da licitação. No entanto, há uma estimativa de que o teleférico transporte cerca de quatro mil pessoas por hora nos dois sentidos.

Leia mais

Imagem - Salvador assina contrato de R$ 900 milhões para financiar teleférico no Subúrbio e outros projetos

Salvador assina contrato de R$ 900 milhões para financiar teleférico no Subúrbio e outros projetos

Imagem - Teleférico do Subúrbio recebe R$ 670 milhões para construção; veja o projeto

Teleférico do Subúrbio recebe R$ 670 milhões para construção; veja o projeto

Mais recentes

Imagem - Conheça os cinco principais tipos de hepatite e como prevenir

Conheça os cinco principais tipos de hepatite e como prevenir
Imagem - Cantor de pagode é espancado até a morte em Lauro de Freitas

Cantor de pagode é espancado até a morte em Lauro de Freitas
Imagem - 42 adolescentes já foram baleados em Salvador e RMS em 2025; lembre vítimas fatais

42 adolescentes já foram baleados em Salvador e RMS em 2025; lembre vítimas fatais

MAIS LIDAS

Imagem - Teleférico vai reduzir tempo de deslocamento em Salvador em mais de 1h; veja por onde vai passar
01

Teleférico vai reduzir tempo de deslocamento em Salvador em mais de 1h; veja por onde vai passar

Imagem - Como será a mansão de Ivete Sangalo à beira do rio em Juazeiro
02

Como será a mansão de Ivete Sangalo à beira do rio em Juazeiro

Imagem - Salvador Fest 2025 é cancelado; produtora explica motivos
03

Salvador Fest 2025 é cancelado; produtora explica motivos

Imagem - Disputa em família: herdeiro da Casas Bahia pede que irmão seja condenado por litigância de má-fé
04

Disputa em família: herdeiro da Casas Bahia pede que irmão seja condenado por litigância de má-fé